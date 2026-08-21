منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

كشفت منصة شاهد عن مجموعة صور حصرية من كواليس مسلسل «عنبر الموت»، بالتزامن مع انتهاء تصوير العمل الذي يتكون من 12 حلقة، ويجمع في بطولته منة شلبي وعلي قاسم، ومن إخراج كريم الشناوي.

وظهرت من خلال الصور التحولات التي تمر بها شخصية منة شلبي خلال الأحداث، حيث ظهرت في أحد المشاهد داخل المستشفى، قبل أن تظهر في لقطات أخرى داخل السجن، فيما بدت في مشهد مختلف مرتدية بدلة الإعدام الحمراء، في أجواء تعكس طبيعة العمل القائمة على الغموض والتشويق.

كما ظهر إلى جانب منة شلبي عدد من أبطال المسلسل، من بينهم علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح، ضمن مجموعة من المشاهد التي تلمح إلى الصراعات التي ستشهدها الأحداث.

منة شلبي فى مسلسل عنبر الموت

وتجسد منة شلبي خلال المسلسل شخصية نادية، وهي ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، لكن حياتها تنقلب بعد اتهامها بالتورط في قتل عدد من المرضى عمدًا.

وتدخل «نادية» في سلسلة من الأزمات، بينما تحاول مواجهة الاتهامات التي تهدد حياتها ومستقبلها، وتتطور الأحداث في إطار درامي يعتمد على التشويق والغموض وكشف حقيقة ما حدث.