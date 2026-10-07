مصر وقبرص تبحثان تسريع استغلال اكتشافات الغاز وربطها بالبنية التحتية المصرية

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، على هامش اجتماع المائدة المستديرة لمنتدى غاز شرق المتوسط باليونان، بحضور السفير مراد يسري مراد سفير مصر في أثينا حيث تناول اللقاء مستجدات التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي، والجهود الجارية لتسريع الاستفادة من موارد الغاز القبرصية من خلال البنية التحتية المصرية المتكاملة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

دفع التعاون مع قبرص

وأكد المهندس كريم بدوي حرص مصر على مواصلة دفع التعاون مع قبرص وتحويل الموارد الغازية المكتشفة إلى مشروعات إنتاجية وتجارية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية متكاملة لاستقبال ونقل ومعالجة وتسييل الغاز ، بما يعزز التعاون الإقليمي وأمن الطاقة.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، باعتباره منصة إقليمية داعمة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وربط موارد الغاز بالأسواق.

وتناول اللقاء مستجدات حقل كرونوس القبرصي، حيث أكد الجانبان على أهمية الإسراع باستكمال الأعمال والترتيبات اللازمة لربط الغاز المنتج من الحقل بالبنية التحتية المصرية، والاستفادة من التسهيلات والمنشآت القائمة في مصر، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق مع شركاء المشروع لدفع الأعمال التنفيذية، في ضوء انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من تحالف شركتي إيني وتوتال انرجيز، واستهداف بدء إنتاج الغاز من الحقل عام 2028.

كما بحث الجانبان تطورات العمل في حقل أفروديت، وأكدا على أهمية الإسراع باستكمال الاتفاقيات والترتيبات اللازمة لتنمية الحقل وتطويره، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في مصر وقبرص وشركاء المشروع، بما يدفع نحو استكمال الأطر التجارية والتنظيمية اللازمة لتوريد الغاز وتحقيق تقدم ملموس في اتجاه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بالاكتشافات القبرصية التي تقوم بتنميتها شركتا إكسون موبيل وقطر للطاقة، أكد الجانبان على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتحالف الشركتين لدراسة سبل تنمية وتسويق الغاز القبرصي والاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقباله وتسييله وإعادة تصديره عبر مصر.

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف أعمال اللجان المشتركة، ووضع أطر زمنية واضحة لاستكمال الدراسات الفنية والتجارية والتنظيمية، بما يسهم في تحويل التفاهمات القائمة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية والبنية التحتية المصرية، ودعم التكامل في أسواق الطاقة بشرق المتوسط.

شارك في المباحثات المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.