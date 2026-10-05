وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بذكرى نصر أكتوبر

تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الوزير أن ملحمة أكتوبر 1973 من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، جسدت فيها القوات المسلحة أسمى معاني البطولة والتضحية، وأثبت المصريون أن إرادة الوطن قادرة على صنع المستحيل واستعادة الحق وصون الكرامة.

وقال الوزير "نستحضر بكل الفخر، في هذه الذكرى الخالدة، تضحيات أبطال القوات المسلحة والشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، لتبقى تضحياتهم نبراسًا للأجيال ودافعًا لمواصلة البناء والتنمية".

وأشار إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يستمد من روح أكتوبر قيم الإرادة والانضباط والعمل والتضحية من أجل الوطن، مؤكدًا أننا نجدد العهد على مواصلة بذل الجهد والعمل بإخلاص ومسئولية، لتعظيم موارد مصر ودعم اقتصادها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

واختتم الوزير تهنئته داعيًا الله أن تظل مصر قوية وآمنة، وشعبها عزيزًا، وقواتها المسلحة درعًا وسيفًا للوطن. وأن يحفظ مصر و أبطال قواتنا المسلحة ويرحم الشهداء.