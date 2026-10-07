"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، توقيع بروتوكول الباقة الشاملة استعدادا لموسم حج 1448 – 2027، بين المؤسسة القومية لتيسير الحج وشركة «هوليدي إن بكة» السعودية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقع البروتوكول الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وربيع ناضرة الرئيس التنفيذي لشركة هوليداي ان بكة ، بحضور سطام القثامي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الضيافة الفندقية، وأنس عمار، العضو المنتدب لشركة إعمار الضيافة الفندقية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحجاج

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير باقة متكاملة تلبي احتياجاتهم خلال فترة أداء مناسك الحج، بما يسهم في تيسير رحلتهم وتحقيق أعلى مستويات الراحة والتنظيم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، ضمن منظومة حج التضامن التي تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستعداد المبكر لموسم الحج يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل على توفير أفضل الترتيبات بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع متابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بالإقامة والخدمات المقدمة طوال فترة الرحلة.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الاستعداد لموسم الحج المقبل، وحرص المؤسسة القومية لتيسير الحج على التعاون مع الجهات والفنادق المتميزة بالمملكة العربية السعودية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للحجاج منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف عبد الموجود أن وزيرة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بكل التفاصيل المرتبطة برحلة الحاج، بدءًا من إجراءات السفر والإقامة، مرورًا بالخدمات المقدمة في الأراضي المقدسة، وصولًا إلى العودة إلى أرض الوطن، بما يضمن توفير تجربة منظمة وميسرة للحجاج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه منظومة حج الجمعيات الأهلية، من خلال مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وهو ما نأمل تحقيقه بالتعاون مع شركة «هوليدي إن بكة» السعودية، في ظل ما تتمتع به المنظومة من مستوى متقدم في تنظيم رحلات الحج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج.

ومن جانبهم، قال ممثلو شركة هوليداي ان بكة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج يعكس حرص الشركة على دعم منظومة حج الجمعيات الأهلية، وتقديم خدمات فندقية متكاملة تتناسب مع احتياجات الحجاج، بما يسهم في توفير سبل الراحة لهم خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

وأشاروا إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، وتعمل على توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مؤكدا أن الباقة الشاملة تأتي في إطار الحرص على تقديم تجربة متكاملة للحجاج، من خلال توفير الخدمات الفندقية والمعيشية وفق أعلى المعايير المتاحة.

وأضافوا أن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448ـ – 2027 يمثل خطوة مهمة لضمان جاهزية مختلف الخدمات، مؤكدين التزام الشركة بالتنسيق المستمر مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، بما يحقق أفضل مستوى من التنظيم والراحة لحجاج الجمعيات الأهلية، ويحافظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الحج.