قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى 7 أكتوبر.. حماس: طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة
علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة
الصحة ومؤسسة بهية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز السجل القومي للسرطان
عصام عبد الفتاح: 4 إنذارات في المباراة معدل طبيعي للحكم رادي أوبريونوفيتش
من رأس العش إلى معركة المنصورة الحوية.. الفريق مجدي شعراوي يروي لـ "صدى البلد" كيف تحقق نصر أكتوبر
تحورات الفيروسات تحت السيطرة.. عوض تاج الدين يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة ويطمئن المصريين
للحماية من إيقاف الدعم .. شروط ورابط تحديث بطاقة التموين 2026 عبر بوابة مصر الرقمية
الجيش اليمني يواصل عملية "فجر اليمن" ضد ميليشيا الحوثي
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، توقيع بروتوكول الباقة الشاملة استعدادا لموسم حج 1448 – 2027، بين المؤسسة القومية لتيسير الحج وشركة «هوليدي إن بكة» السعودية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقع البروتوكول الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وربيع ناضرة الرئيس التنفيذي لشركة هوليداي ان بكة ، بحضور سطام القثامي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الضيافة الفندقية، وأنس عمار، العضو المنتدب لشركة إعمار الضيافة الفندقية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحجاج

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير باقة متكاملة تلبي احتياجاتهم خلال فترة أداء مناسك الحج، بما يسهم في تيسير رحلتهم وتحقيق أعلى مستويات الراحة والتنظيم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، ضمن منظومة حج التضامن التي تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستعداد المبكر لموسم الحج يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل على توفير أفضل الترتيبات بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع متابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بالإقامة والخدمات المقدمة طوال فترة الرحلة.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الاستعداد لموسم الحج المقبل، وحرص المؤسسة القومية لتيسير الحج على التعاون مع الجهات والفنادق المتميزة بالمملكة العربية السعودية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للحجاج منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف عبد الموجود أن وزيرة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا بكل التفاصيل المرتبطة برحلة الحاج، بدءًا من إجراءات السفر والإقامة، مرورًا بالخدمات المقدمة في الأراضي المقدسة، وصولًا إلى العودة إلى أرض الوطن، بما يضمن توفير تجربة منظمة وميسرة للحجاج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه منظومة حج الجمعيات الأهلية، من خلال مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وهو ما نأمل تحقيقه بالتعاون مع شركة «هوليدي إن بكة» السعودية، في ظل ما تتمتع به المنظومة من مستوى متقدم في تنظيم رحلات الحج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج.

ومن جانبهم، قال ممثلو شركة هوليداي ان بكة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج يعكس حرص الشركة على دعم منظومة حج الجمعيات الأهلية، وتقديم خدمات فندقية متكاملة تتناسب مع احتياجات الحجاج، بما يسهم في توفير سبل الراحة لهم خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

وأشاروا إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، وتعمل على توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مؤكدا أن الباقة الشاملة تأتي في إطار الحرص على تقديم تجربة متكاملة للحجاج، من خلال توفير الخدمات الفندقية والمعيشية وفق أعلى المعايير المتاحة.

وأضافوا أن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448ـ – 2027 يمثل خطوة مهمة لضمان جاهزية مختلف الخدمات، مؤكدين التزام الشركة بالتنسيق المستمر مع المؤسسة القومية لتيسير الحج، بما يحقق أفضل مستوى من التنظيم والراحة لحجاج الجمعيات الأهلية، ويحافظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الحج.

وزارة التضامن التضامن الاجتماعي مايا مرسي المؤسسة القومية لتيسير الحج الحج مناسك الحج حج التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

ترشيحاتنا

بليغ حمدي

في ذكراه.. قصة مقتل فتاة فى منزل بليغ حمدي

سهير فهد

نقل الفنانة الأردنية سهير فهد إلى المستشفى.. تفاصيل

نعيمة عاكف

في ذكراها.. قصة مرض نعيمة عاكف وأزواجها

بالصور

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد