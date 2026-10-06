التضامن :"التدخل السريع" يستجيب لبلاغ وينقل مسنًا بلا مأوى إلى دار للرعاية

استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الإسكندرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، لبلاغ ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وخط واتساب فريق التدخل السريع، بشأن مسن بلا مأوى ظل لفترة يفترش الشارع بمنطقة أبو سليمان، بعدما ضاقت به الظروف ولم يجد مكانًا يستقر فيه.

وانتقل الفريق إلى موقع البلاغ، حيث عثر على مسن بلا مأوى يبلغ من العمر 77 عامًا، من أبناء محافظة المنوفية، يتخذ من المنطقة أمام مسجد الخلفاء الراشدين مكانًا للمبيت، ليقضي أيامه في الشارع رغم تقدمه في العمر وحاجته إلى من يرعاه.

وأجرى الفريق دراسة لحالته، واستمع إليه للوقوف على ظروفه واحتياجاته، كما جرى التواصل مع أسرته من خلال الأهالي أكثر من مرة، إلا أنهم لم يرغبوا في استلامه، ليجد نفسه وحيدًا، بلا أسرة تستقبله ولا مكان آمن يحميه من قسوة الشارع.

وكان الأهالي قد سبق أن ساعدوه وأدخلوه إلى إحدى دور رعاية المسنين، إلا أن عدم قدرتهم على مواصلة سداد قيمة الإقامة، إلى جانب قلة معاشه الذي يحصل عليه حاليًا، حالا دون استمراره بها، فعاد مرة أخرى إلى الشارع.

وعلى الفور، نسق فريق التدخل السريع مع إحدى دور رعاية كبار السن بلا مأوى لاستقباله وتوفير مكان آمن له، وقبل ذلك اصطحبه الفريق إلى مستشفى أبو قير العام، حيث خضع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وبعد استكمال الإجراءات، استقبلته إحدى دور رعاية كبار السن بلا مأوى، لينتقل من رصيف الشارع إلى مكان آمن، يجد فيه الرعاية والاهتمام والاستقرار الذي افتقده خلال الفترة الماضية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في التعامل مع الحالات الإنسانية، والاستماع إليها ودراسة ظروفها، والعمل على توفير التدخل المناسب لكل حالة، بما يصون كرامة الإنسان ويمنحه فرصة لحياة أكثر أمانًا واستقرارًا.

وللإبلاغ عن الأطفال وكبار السن بلا مأوى، أو عن أي شكاوي داخل دور الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عبر واتساب على الرقم 01577786753، أو الخط الساخن 16439، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو خط «أبناء مصر» على الرقم 19828.