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التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى، لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة. 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر الماضى  لـ4.7 مليون أسرة،وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

الصرف في منتصف شهر أكتوبر  من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في منتصف شهر أكتوبر  من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية استعدادات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

وزارة التضامن الإجتماعى صرف معاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الدعم النقدي

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