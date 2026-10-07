استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

لو بتدوري على أكلة سهلة وسريعة ومش محتاجة فرن، جربي طريقة عمل الكوسة بالحلة، وهي وصفة اقتصادية ومشبعة تقدري تحضريها بمكونات بسيطة موجودة في البيت. كمان الطريقة دي مناسبة للأيام اللي بتكوني فيها مشغولة وعايزة تعملي غدا شهي من غير وقت طويل في المطبخ.

طريقة عمل كوسة بالحلة.. استغني عن الصينية والفرن

الكوسة من الخضراوات اللي ممكن تتعمل بأكثر من طريقة، لكن تسويتها في الحلة بتخليها طرية ومتجانسة، وبتقدري تضيفي لها صلصة الطماطم والتوابل حسب ذوقك، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل الكوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة

المكونات

نصف كيلو كوسة

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقتان كبيرتان زيت

نصف كوب ماء أو شوربة

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

رشة بابريكا حسب الرغبة

خطوات تحضير الكوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة

اغسلي الكوسة جيدًا ثم قطعيها إلى حلقات أو قطع متوسطة حسب رغبتك، ومن الأفضل ألا تكون القطع رفيعة جدًا حتى لا تهرس أثناء التسوية.

ضعي الحلة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت والبصل وقلبي لعدة دقائق حتى يذبل البصل ويبدأ لونه في التغير.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة قصيرة، ثم ضعي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا.

اتركي الخليط على النار عدة دقائق حتى تتسبك الطماطم ويصبح قوام الصلصة أكثر كثافة.

بعد ذلك أضيفي قطع الكوسة وقلبيها بهدوء حتى تتغطى بالصلصة، ثم أضيفي نصف كوب من الماء أو الشوربة.

غطي الحلة واتركي الكوسة على نار هادئة حتى تنضج، مع متابعة كمية السائل من وقت لآخر. وإذا احتاجت إلى قليل من الماء يمكن إضافة كمية بسيطة حتى تكتمل التسوية.

بعد نضج الكوسة، ارفعي الغطاء واتركيها دقائق قليلة على النار إذا كانت الصلصة تحتوي على كمية كبيرة من السوائل، حتى تحصلي على القوام المناسب.

سر طعم الكوسة بالحلة

للحصول على طعم أفضل، لا تكثري من الماء أثناء التسوية، لأن الكوسة نفسها تحتوي على نسبة من الماء وتفرز سوائل أثناء الطهي. كما أن ترك الصلصة تتسبك جيدًا قبل إضافة الكوسة يمنح الوصفة مذاقًا أقوى.

وتقدري تقدمي الكوسة بالحلة ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز، كما يمكن إضافة قطع من اللحم أو الفراخ إليها لتحويلها إلى وجبة غداء متكاملة.

لماذا تعتبر الكوسة بالحلة وصفة مناسبة للأيام المزدحمة؟

الميزة الأساسية في هذه الوصفة أنها لا تحتاج إلى تجهيز صينية أو تشغيل الفرن، كما أن خطواتها بسيطة ولا تتطلب وقتًا طويلًا. لذلك يمكن الاعتماد عليها كحل سريع عندما تكون مكونات الغداء محدودة أو عندما ترغبين في تحضير وجبة منزلية بدون مجهود كبير.

كما يمكن التحكم في كمية التوابل والصلصة حسب ذوق أفراد الأسرة، وهو ما يجعلها من الوصفات العملية التي يمكن تكرارها بأكثر من شكل.