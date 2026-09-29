هتحسن صحتك وبشرتك.. 7 فوائد هتخليك تاكل الكوسة

تعد الكوسة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية التى تساعد على حماية الجسم من عدد كبير من المشكلات الصحية التجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع very well health اليكم أهم فوائد الكوسة الصحية

ستتحسن عملية الهضم

الكوسة غنية بالألياف ومرطبة، مما يدعم عملية الهضم الصحية عن طريق زيادة حجم البراز وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة كما أن محتواها العالي من الماء يساعد على الوقاية من الإمساك ، مما يسهل عملية التبرز.

توازن بكتيريا الأمعاء

يُمكن أن يُساهم تناول الكوسة بانتظام في تحسين صحة الأمعاء من خلال موازنة البكتيريا "النافعة" في ميكروبيوم الأمعاء ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بصحة عامة جيدة، وقد يُساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة .

ستعزز جهازك المناعي

يحتوي الكوسة على فيتامينات أ و سي ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والكاروتينات التي تدعم وظائف الجهاز المناعي و هذه العناصر الغذائية والمركبات:

حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي

تقليل الالتهاب

تعزيز جهاز المناعة

يقي من الأمراض المزمنة

تدعم صحة البصر

يُمكن أن يُساهم محتوى الكوسا من فيتامين أ ومضادات الأكسدة في تحسين صحة العين وعلى وجه التحديد، قد تُساعد الكاروتينات الموجودة في الكوسا في مكافحة تطور أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التنكس البقعي أو إعتام عدسة العين، وقد يُعزز فيتامين أ وظائف العين بشكل عام وصحة الشبكية. .

يساعد في جهودك لإنقاص الوزن

يحتوي كوب واحد من الكوسا المقطعة على 21 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن كما أن الكوسا غنية بالماء والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وهذا يجعلها وجبة خفيفة مثالية أو مكونًا أساسيًا في خطة غذائية متوازنة لإنقاص الوزن.

تعزز صحة بشرة

تساهم الكاروتينات الموجودة في الكوسة في صحة البشرة ويمكن لمضادات الأكسدة أن.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV)

دعم مكافحة الشيخوخة

تحسين المظهر العام للبشرة

تساعد العناصر الغذائية الأخرى الموجودة فيه، مثل فيتامين سي، على حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

تحمي القلب

الكوسة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، لكنها غنية بالألياف والبوتاسيوم، مما قد يدعم صحة القلب وتشير الأبحاث إلى أن تناول كمية كافية من الألياف يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير أدلة أخرى إلى أن البوتاسيوم يعزز تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.