قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيم كوريا الشمالية لن يجرؤ على شيء طالما أنا موجود
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين.. الإفتاء: جائزة بشرطين
جلسة خارج الحسابات.. لماذا يجتمع مجلس النواب غدا قبل انطلاق دور الانعقاد؟
وزير التعليم: قابلت أكتر من 30 ألف مدير مدرسة وقضينا على أزمة الكثافات.. ونسب الحضور تفوق 90%
وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية لمصر ولن نفرط في أي نقطة مياه
17 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
الخارجية الأمريكية: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي للتقدم في اتفاق لبنان وإسرائيل
القبض على سائق ميكروباص امتنع عن تحميل ركاب بالمنوفية
القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا
خالد عبد الغفار: 1000 مشروع صحي تم الانتهاء منه وإضافة 20 ألف سرير جديد
الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية
طلب البطاقة من شقيقها.. القبض على سيدة تعدت على فرد أمن إداري بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هتحسن صحتك وبشرتك.. 7 فوائد هتخليك تاكل الكوسة

الكوسة
الكوسة
اسماء محمد

تعد الكوسة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية التى تساعد على حماية الجسم من عدد كبير من المشكلات الصحية التجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع very well health  اليكم أهم فوائد الكوسة الصحية 

ستتحسن عملية الهضم

الكوسة غنية بالألياف ومرطبة، مما يدعم عملية الهضم الصحية  عن طريق زيادة حجم البراز وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة كما أن محتواها العالي من الماء يساعد على الوقاية من الإمساك ، مما يسهل عملية التبرز. 

توازن بكتيريا الأمعاء

يُمكن أن يُساهم تناول الكوسة بانتظام في تحسين صحة الأمعاء  من خلال موازنة البكتيريا "النافعة" في ميكروبيوم الأمعاء ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بصحة عامة جيدة، وقد يُساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة . 

ستعزز جهازك المناعي

يحتوي الكوسة على فيتامينات أ و سي ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والكاروتينات التي تدعم وظائف الجهاز المناعي و هذه العناصر الغذائية والمركبات: 

حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي

تقليل الالتهاب

تعزيز جهاز المناعة

يقي من الأمراض المزمنة

تدعم صحة البصر

يُمكن أن يُساهم محتوى الكوسا من فيتامين أ ومضادات الأكسدة في تحسين صحة العين  وعلى وجه التحديد، قد تُساعد الكاروتينات الموجودة في الكوسا في مكافحة تطور أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التنكس البقعي أو إعتام عدسة العين، وقد يُعزز فيتامين أ وظائف العين بشكل عام وصحة الشبكية. .

يساعد في جهودك لإنقاص الوزن

يحتوي كوب واحد من الكوسا المقطعة على 21 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن  كما أن الكوسا غنية بالماء والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وهذا يجعلها وجبة خفيفة مثالية أو مكونًا أساسيًا في خطة غذائية متوازنة لإنقاص الوزن.

تعزز صحة بشرة

تساهم الكاروتينات الموجودة في الكوسة في صحة البشرة ويمكن لمضادات الأكسدة أن.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV)

دعم مكافحة الشيخوخة

تحسين المظهر العام للبشرة

تساعد العناصر الغذائية الأخرى الموجودة فيه، مثل فيتامين سي، على حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

تحمي القلب

الكوسة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، لكنها غنية بالألياف والبوتاسيوم، مما قد يدعم صحة القلب وتشير الأبحاث إلى أن تناول كمية كافية من الألياف يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير أدلة أخرى إلى أن البوتاسيوم يعزز تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الكوسة فوائد الكوسة فوائد الكوسة الصحية القلب الوزن البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

الاهلي

إبراهيم فايق: الأهلي مش بيجامل.. والشناوي اتعمله أحلى تكريم في الدنيا

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. كيفية قضاء الصلوات الفائتة وحسابها.. وحكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حساب الزكاة

الصلاة على النبي

هل يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكم شراء الذهب والفضة

هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت؟.. الإفتاء توضح

بالصور

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

المزيد