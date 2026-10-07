هل قررت التعليم إعادة النظر في مناهج 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله حالياً بشأن صدور قرار بإعادة النظر في مناهج الصف الثالث الإبتدائي بتعديلها أو تخفيفها بعد كثرة الشكاوى المتداولة بشأن صعوبتها على فيس بوك

وقال المصدر لصدى البلد ، على أولياء الأمور أن يحذروا من الشائعات ، ويلتزموا فقط بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لمعرفة كافة القرارات الجديدة التي يصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أولا بأول

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سر انتشار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة منهج الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي هذا العام .

حيث قال الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج : مازلنا في بداية العام الدراسي ومازلنا في بداية المنهج الدراسي ، وهذا المنهج جديد ومطور بالتعاون مع الجانب الياباني بإعتبار إن اليابان من الدول المتقدمة في مناهج الرياضيات

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج : سبب الإحساس بصعوبة منهج رياضيات 3 ابتدائي وانتشار الشكاوى الآن ، هو الانتقال من فلسفة و طريقة تعليم تقليدية لمادة الرياضيات الى طريقة أكثر حداثة تعتمد على أن الفهم يأتي قبل الحفظ

وشدد مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج ، على أنه منهج رياضيات 3 ابتدائي المطور بالتعاون مع اليابان ، لا يبدأ مع الطفل بتعليم المهارة الرياضية من خلال حفظه لقاعدة معينة ، وانما يمر أولا بمجموعة مواقف و رسوم ونماذج تنقل الطفل لفهم القاعدة الحسابية ، أي ان الفهم و الممارسة و التدريب أولا ثم يصبح الطالب قادرا على استدعاء المعلومة الحسابية بسهولة

بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

وقال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج : هذه طريقة تعليم جديدة "سيعتاد عليها الطلاب بعد شهر أو أقل من الآن مع انخراطنا مع باقي المنهج واحساس الصعوبة سيختفي تماما خلال شهر .

وأضاف : بنوصل للطفل جدول الضرب بفهمه أولا من خلال العد المتكرر وليس بالحفظ الآلي ، (أي اننا نقول للطفل ان 2 + 2 + 2 يساوي 6 ... بدلا من حفظ معادلة 2×3=6

وأخيرا قال مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج : اطمئن أولياء الأمور بأن الصعوبة المحسوسة الآن من منهج رياضيات 3 ابتدائي هي صعوبة ظاهرية ، ولكن بعد ان ننخرط في المنهج بعد شهر تقريبا ستزول هذه الصعوبة.

وكانت قد أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت شكاوى أهالي طلاب المرحلة الابتدائية من المناهج.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إنه لابد أن يراعي المسئولون بوزارة التربية والتعليم طلاب المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم، لافتة إلى أنها تناشد المسؤولين بالوزارة بالنظر إلى شكاوى الأهالي من صعوبة مناهج المرحلة الابتدائية ومراعاتها ووضعها بعين الاعتبار.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، لقد تفاعل عشرات أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيسبوك، وجاءت أبرز التعليقات و الشكاوى كما يلي :

قالت ولي أمر: "مناهج صعبة وكثيرة وامتحان الشهر على جزء كبير من المنهج، مش هيلحقو يذاكروه وكل أسبوع تقييم وواجبات كتير".

وأضافت ولي أمر أخرى: "الحساب لسنة ثالثة ابتدائى كارثة، المفروض احنا بنبنى الحساب سنه ورا سنة بالتدريج، بأى منطق طفل ياخد ١٠ جداول الضرب وخصائصهم فى أول أسبوعين فى الترم ؟ ، والتقييمات استنفزتنا تماما مش ملاحقين نذاكر اللى بيتاخد يا دوبك بنذاكر للتطبيقات بس مع الواجبات طبعا".

وتابعت ولي امر أخرى : "الدين منهج صعب والوزارة عاملة النجاح من ٧٠%، كله دروس فى منتهى الصعوبة وحفظ كم رهيب من الآيات والأحاديث وأسئلة مقالية".

وذكرت ولي أمر: "أكبر مشكلة إن حجم المناهج كبير جدًا مقارنة بسن الطفل، ويحتاج وقت ومجهود كبير في المذاكرة ، كل المناهج محتاجة تبسيط أكتر، خصوصًا في المرحلة الابتدائية، عشان الطفل يفهم المعلومة مش يحفظها وخلاص. وكثرة الواجبات بتخلى الطفل مضغوط ومفيش وقت للمذاكرة".

واستكملت ولي أمر أخرى: "بصراحة بنتي ثالثة ابتدائي ومنهج الرياضة لا يتناسب مع المرحلة العمرية ولا التفكير، بجد صعب جدا المنهج قائم على الاستنتاج، بجد ازاي طفلة تعرف تفكر وتحلل". وتابعت أخرى: "المناهج من أولي ابتدائي صعبة وكبيره عليهم وكمية معاني ومضاد وجمع ومفرد، غير الدين مطلوب يكملوا الآيات وهما لسه بيتعلموا يقروا ويكتبوا كويس