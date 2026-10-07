قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026
أحمد رؤوف: بطولة شمال أفريقيا «غالية».. ونجحنا في تجاوز هزيمة المغرب
شكوى جديدة ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية بسبب مُستحقات مُساعدي «ريبيرو»
ناصر الخليفي: الصدمة أربكت الإمارات أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»
أحمد دياب يُهنئ منتخب الشباب بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية والتتويج ببطولة شمال إفريقيا
«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري
مهيب عبد الهادي يُهنئ السعودية بالتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة
السعودية تُهيمن على جوائز «خليجي 27» بعد التتويج باللقب
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ميدو
ميدو
حمزة شعيب

كشف أحمد حسام «ميدو»، لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن ترشيحه لفريق بيراميدز للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2026-2027، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات الفنية التي تساعده على المنافسة حتى النهاية.

بيراميدز يتصدّر جدول الدوري

ويتصدّر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 5 جولات، مُحققًا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي يمتلك الرصيد نفسه.

ومن المُنتظر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

«ميدو»: أرشح بيراميدز للقب الدوري

وقال ميدو، خلال تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة النهار: «أرشح بيراميدز للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «فنيًا بيراميدز أفضل فريق على مستوى العناصر والمستوى الجماعي، ومع ضغط الموسم والإصابات والسفر من المهم أن يكون لديك عمق في فريقك، وهذا متواجد في بيراميدز أكثر من أي فريق في مصر».

واختتم "ميدو" تصريحاته قائلًا: «بيراميدز أصبح متمرسًا بعض الشيء في لغة المنافسة، وستكون هناك منافسة شرسة جدًا مع الثنائي الأهلي والزمالك».

ميدو الأهلي الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

المتهمة

نشرت مقاطع رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

المتهمين

يستغل بناته في التسول.. القبض على أب وابنتيه بالقليوبية

ارشيفية

أبوها وشقيقها وخالها.. حبس المتهمين بقتل سيدة العياط وإلقائها بترعة الجيزاوية

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد