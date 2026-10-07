«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

كشف أحمد حسام «ميدو»، لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن ترشيحه لفريق بيراميدز للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2026-2027، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات الفنية التي تساعده على المنافسة حتى النهاية.

بيراميدز يتصدّر جدول الدوري

ويتصدّر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 5 جولات، مُحققًا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي يمتلك الرصيد نفسه.

ومن المُنتظر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

«ميدو»: أرشح بيراميدز للقب الدوري

وقال ميدو، خلال تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة النهار: «أرشح بيراميدز للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «فنيًا بيراميدز أفضل فريق على مستوى العناصر والمستوى الجماعي، ومع ضغط الموسم والإصابات والسفر من المهم أن يكون لديك عمق في فريقك، وهذا متواجد في بيراميدز أكثر من أي فريق في مصر».

واختتم "ميدو" تصريحاته قائلًا: «بيراميدز أصبح متمرسًا بعض الشيء في لغة المنافسة، وستكون هناك منافسة شرسة جدًا مع الثنائي الأهلي والزمالك».