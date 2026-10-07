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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
نهى هجرس

شاركت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة أمينة خليل 

وأطلت أمينة خليل، مرتديه سوت لافته باللون الرمادي، وجاءت البلوزة بتصميم عصري لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معها جيب طويلة ذا تفاصيل أنيقة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان الترابية والبنية التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف أمينة خليل، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بأختيار خاتم بسيط لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل 

أمينة أمينة خليل صور أمينة خليل اخبار أمينة خليل اعمال أمينة خليل

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