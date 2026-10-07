قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع
قنصوة يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة سامي عبد الحليم تطلب الدعاء له: الدكتور الضابط الاحتياطي المحارب

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم
أحمد إبراهيم

نشرت زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطلب فيه الدعاء لزوجها، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل. 

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم: إن شاء الله تشفى وترجع تحكي لنا حكاويك عن مصر ووطنيتك وخدمتك للوطن وحرب أكتوبر، وعشقك لمصر أجمل وطن في العالم واللهم شفاء لا يغادر سقمًا، للأستاذ الفنان الوطني الدكتور الضابط الاحتياطي المحارب والمقاتل في حب ورفعة الوطن سامي عبد الحليم.

حالة سامي عبد الحليم 

وفي وقت سابق، كشفت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم تطورات الحالة الصحية له بعد خضوعه الى عملية جراحية منذ أيام. 

وقالت زوجة سامي عبد الحليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "أن حالة زوجي حاليا تحت الملاحظة وذلك بعد إجراء عملية جراحية فى الضهر وأصيب بنزيف ليس فى المخ كما تردد وحاليا يخضع الى العلاج داخل غرفة العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء المعالجين له وأتمنى أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة المقبلة. 

الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم 

من ناحية أخرى كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى تعرضه لانتكاسة خلال الساعات الماضية استدعت نقله مجددًا إلى العناية المركزة، بعد تدهور مفاجئ في حالته.

وقالت منى أبو سديرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن حالة زوجها شهدت تراجعًا مفاجئًا، بعدما تعرض لهبوط حاد، الأمر الذي استدعى تدخل الفريق الطبي ونقله من العناية المتوسطة إلى العناية المركزة.

وذكرت زوجة سامي عبد الحليم: بعد مكان في العناية المتوسطة رجع تاني العناية المركزة، والدكاترة في تواصل معاه مستمر، وأنه أجرى عملية قرحة بسبب إهمال طبي تعرض له الفنان.

وأضافت زوجة سامي عبد الحليم: نتحمل أخطاء طبية، وحسبنا الله ونعم الوكيل بقاله 7 شهور بسبب عدم وجود اهتمام بالفنان، مفيش معايا غير أشرف زكي وأيمن عزب، وأماني يوسف بتكلمني من أمريكا، وآخرين وخالد النبوي مبقاش يسأل عليه.

وأوضحت زوجة سامي عبد الحليم: عنده مشاكل في الأملاح والبوتاسيوم، وعندنا ولد وبنت .. ونفسي الناس تدعيله من قلبها مش محتاجين غير الدعاء بالشفاء العاجل له.

سامي عبد الحليم الفنان سامي عبد الحليم أعمال سامي عبد الحليم أفلام سامي عبد الحليم مرض سامي عبد الحليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الزنك

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

شد اللغد

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد