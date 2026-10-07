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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة مرض نعيمة عاكف وأزواجها

نعيمة عاكف
نعيمة عاكف
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

مسيرة نعيمة عاكف الفني 

وُلدت الراقصة نعيمة عاطف في مدينة طنطا، حيث كان سيرك والدها يقدم عروضه في ليالي الاحتفال بمولد السيد النبوي، ليبدأ نجمعها يلمع، وبدأت تكتشف موهبتها من خلال السيرك وتقديم عروض الرقص البهلوانية والغناء.

واستطاعت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، الحصول على لقب أفضل راقصة في العالم، من مهرجان الشباب العالمي بموسكو، نتيجة تعلمها العديد من الحركات في السيرك التي جاءت بنتائج إيجابية لها، وتقليد تلك الحركات في أفلامها السينمائية.

قدمت نعيمة عاكف التي تعد خالة والدة الفنانة صابرين، مع فرقة السيرك عروضا استعراضية شهيرة، وشاركت في ترويض الوحوش، والأكروبات في مصر.

من أشهر أفلام نعيمة عاكف، لهاليبو، وأحبك يا حسن، تمر حنة، العيش والملح، فتاة السيرك وغيرها من الأعمال الشهيرة.

زواج نعيمة عاكف

تزوجت نعيمة عاكف عام 1953م، من المخرج حسين فوزي، لكن الزواج والفن لم يكفي نعيمة عاكف، فكانت تبحث عن التعليم الذي تركته بسبب عملها في السيرك في بداية مشوراها، فتلقت الدروس في منزلها لتتعلم 3 لغات “العربية والإنجليزية ، والفرنسية”.

واختارها زكي طليمات عام 1956م، لتكون بطلة في فرقة الفنون الشعبية لتقدم “يالين ياعين” من تأليف يحيى حقي، وسافرت عاكف في بعثة للصين لتقدم عروضها الشهيرة هناك، ثم سافرت إلى موسكو لعرض ثلاثة لوحات استعراضية.

وتسبب هذا الأمر فى غيرة حسين فوزى زوج نعيمة عاكف ما تسبب في انفصالهما وانتهاء قصة حبهما، لتتزوج بعد ذلك من المحاسب القانوني صلاح الدين عبد العليم، وانجبت منه طفلها الوحيد.

مرض نعيمة عاكف ووفاتها

بينما كانت تسعى الفنانة الراحلة نعيمة عاكف في حياتها، شعرت بتعب شديد، وبعد الكشف اتضح أنها تعاني من سرطان الأمعاء، الذي كان سبب في وفاتها في عمر يناهز 37 عام، متأثرة بمضاعفات المرض.

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