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حكيم يحتفل بعيد ميلاده .. ويُوجّه رسالة لجمهوره
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم يحتفل بعيد ميلاده .. ويُوجّه رسالة لجمهوره

حكيم
حكيم
سارة عبد الله

احتفل الفنان حكيم بعيد ميلاده، برسالة وجهها إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب “حكيم” في منشوره: «على فكرة النهارده عيد ميلادي.. مين هايقولي كل سنة وانت طيب؟»، ليتلقى بعدها العديد من رسائل التهنئة والتمنيات له بالصحة والسعادة.

وكان قد احتفل النجم الكبير حكيم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وشارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أغنيته الوطنية «الجيش المصري»، التي طرحها منذ فترة احتفالًا بانتصارات أكتوبر، مستعيدًا من خلالها أجواء العبور والنصر، موجها رسالة تقدير واعتزاز إلى أبطال القوات المسلحة المصرية.

وكتب حكيم عبر صفحته: «في ذكرى نصر أكتوبر المجيد نستعيد يومًا كتب فيه الجيش المصري والشعب المصري معًا واحدة من أعظم صفحات التاريخ، وأثبت فيه المصريون أن المستحيل لا مكان له أمام عزيمتهم».

أغنية الجيش المصري لـ حكيم 

تأتي مشاركة حكيم لأغنية «الجيش المصري» بالتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، في رسالة فنية تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بالجيش المصري، وتستعيد واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث.

وتتناول الأغنية مكانة الجيش المصري ودوره في حماية الوطن، كما تبرز العلاقة الراسخة بين الجيش والشعب، وتستحضر مشاهد البطولة والتضحية التي قدمها رجال القوات المسلحة، إلى جانب الإشادة بكل من يشارك في بناء الوطن وحمايته.

وتحمل «الجيش المصري» طابعًا وطنيًا حماسيًا، وتضم عبارات تؤكد معاني التضحية والفداء والوقوف على الجبهة، إلى جانب الإشارة إلى دور الجندي المصري في حماية أبناء وطنه، لتأتي الأغنية في إطار الأعمال الوطنية التي ارتبط بها حكيم خلال مسيرته الفنية.

الفنان حكيم فيسبوك عيد ميلاد حكيم

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