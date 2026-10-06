لقاء جميل.. شمس البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة صديقتها

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة جديدة لها برفقة إحدى صديقاتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أحدث ظهور لها بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

شمس البارودي

وظهرت شمس البارودي في الصورة برفقة صديقتها نادية الخولي، التي علقت على الصورة قائلة: «ولقاء جميل في نادي اليخت اليوم».

وتحرص شمس البارودي منذ اعتزالها الفن على الابتعاد عن الأضواء، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال مشاركة صور تجمعها بأصدقائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن المشاركة في الأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.