قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء جميل.. شمس البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة صديقتها

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة جديدة لها برفقة إحدى صديقاتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أحدث ظهور لها بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

شمس البارودي 

وظهرت شمس البارودي في الصورة برفقة صديقتها نادية الخولي، التي علقت على الصورة قائلة: «ولقاء جميل في نادي اليخت اليوم».

وتحرص شمس البارودي منذ اعتزالها الفن على الابتعاد عن الأضواء، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال مشاركة صور تجمعها بأصدقائها أو استعادة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن المشاركة في الأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

شمس البارودي نجوم الفن الفنانة شمس البارودي حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

حسام عبدالمجيد

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مستحقات حسام عبدالمجيد مع الزمالك

ميسي

بوينس آيرس تحتفل بميسي.. تمثال عملاق وحافلة مكشوفة لتوديع أسطورة الأرجنتين

السعودية والإمارات

بعد غياب 23 عامًا.. السعودية تتوج بطلة لـ«خليجي 27» للمرة الرابعة

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد