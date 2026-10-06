«أبطال من أرض مصر».. دراما إذاعية وطنية تحكي بطولات نصر أكتوبر العظيم

في إطار احتفالات الإذاعة المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بالتعاون مع الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تستعد الإذاعة لإطلاق عملًا دراميًا وطنيًا جديدًا بعنوان «أبطال من أرض مصر».

تفاصيل العمل:

يستعيد العمل صفحات من ملحمة استرداد الأرض عبر قالب درامي غنائي يعبر عن "حكايات دفتر الأحوال" من الوقائع و الأحداث الحقيقية التي عاشاها الشعب المصري بكل فئاته في غِمار الحرب ، و يمزجها بالبطولات التي حققها جنود مصر البواسل في ميدان الحرب .

العمل من بطولة الفنانة ندى بسيوني والفنان محمد خميس، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين تضم: د. طارق عبده دياب، غادة أنور درويش، أسماء مجدي، فيصل الشناوي، هشام كفافي، وأحمد القصبي.

كما يتضمن العمل أغنية «يا مصر يا بلدي» من كلمات الشاعر محمد عمر شريف،و من تأليف أحمد القصبي،

و تسرد حكايات " أبطال من أرض مصر" جيهان طلعت،

و من إخراج دعاء حسنين.