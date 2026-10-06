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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة عبد الرازق : بقيت حساسة زيادة عن اللزوم .. وعندي جلد ذات

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
أحمد البهى

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفةً على برنامج «Talk»، من تقديم أنس بوخش، والمُذاع عبر المنصات الإلكترونية.


تحدثت عن حالة من الحساسية الزائدة والتوتر والتفكير المستمر التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها لم تكن بهذا الشكل من قبل، وكانت تستطيع التحكم بشكل أكبر في مشاعرها.

وقالت: «أنا حساسة جدا في الكلام وممكن دمعتي تبقى قريبة، وبقالي فترة بقيت حساسة زيادة عن اللزوم، وأنا مكنتش كدة وكنت بعمل كنترول، وبمجرد السؤال حسيت عاوزة أعيط».

وأضافت: «بقى عندي حساسية وتوتر وخوف وتفكير متواصل مش عارفة أوقفه، وعدم استمتاع باللحظة».

اللوم وجلد الذات: 

وأشارت إلى أنها أصبحت تلوم نفسها بشكل مستمر على مواقف وتصرفات سابقة، قائلة: «عندي جلد ذات مستمر، وبقيت أفكر نفسي بحاجات عملتها وأقول ليه عملت كده؟ وليه ردي كان كده؟ وبقيت قلوقة وبترعب من بكرة».

وتابعت: «حاجات كنت ممكن تتخيل لما تكبر في السن هتتشال وطلع العكس، كل ما بتكبر بيزيد مش بيقل».

وعن محاولاتها للتعامل مع ما تمر به، قالت: «ببقى نفسي أسأل الناس خريطة بالك وراحتك إزاي، وأكيد هيقولي الإيمان، وأنا عندي ده، ولكن ساعات الحتة دي بتهرب مني وبرجع ليها بسرعة».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تحاول باستمرار العمل على نفسها دون أن تجعل من حولها يشعرون بالقلق عليها، قائلة: «بحاول أشتغل على روحي ومش بحب أقلق الناس اللي حواليا».


 

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق talk برنامج «Talk» أنس بوخش

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