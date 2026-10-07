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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إسعاد يونس تستعيد ذكريات أكتوبر: «فاكرين الكاستور المصري؟» .. شاهد

اسعاد يونس
اسعاد يونس
سارة عبد الله

استعادت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ذكريات المصريين مع حرب أكتوبر، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت: «فاكرين الكاستور المصري؟».

وتفاعل متابعو إسعاد يونس مع المنشور، مستعيدين بدورهم ذكريات وملامح من تلك الحقبة التي ظلت حاضرة في الذاكرة المصرية.

صاحبة السعادة

وحلّ الفنان محمد الشرنوبي ضيفًا علي برنامج صاحبة السعادة، من تقديم إسعاد يونس، يوم 4 أكتوبر المقبل.

وقدّم محمد الشرنوبي خلال الحلقة أغاني ألبومه الجديد، والذي طرحه خلال الفترة الماضية، كما يتحدّث عن خسارة وزنه وتغير طبيعة الأغاني التي يقدمها. 

أغاني الألبوم:

يضم ألبوم "بعد الليل" 8 أغنيات مختلفة، ومتنوعة، وهى:

1 - زي الغجر.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي - عمرو البنا.
2 - حبيت.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي .. توزيع : شرنوبي.
3 - انا هعمل.. كلمات : فلبينو.. الحان : ايهاب عبد الواحد.. توزيع : إسماعيل نصرت.
4 - غربة.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : الوايلي.
5 - على مهلك.. كلمات : مصطفى حدوتة.. الحان : عطار.. توزيع : خوليو.
6 - فين ما تروح.. كلمات :  مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.
7 - بعد الليل.. كلمات : شرنوبي.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.
8 – خمسة.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

إسعاد يونس حرب أكتوبر انستجرام

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