محمد الشرنوبي ضيف إسعاد يونس .. 4 أكتوبر

يحل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا علي برنامج صاحبة السعادة، من تقديم إسعاد يونس، يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويقدم محمد الشرنوبي خلال الحلقة اغاني البومه الجديد، والذي طرحه خلال الفترة الماضية، كما يتحدث عن خسارة وزنه وتغير طبيعة الاغاني التي يقدمها.

اغاني الالبوم:

يضم ألبوم "بعد الليل" 8 أغنيات مختلفة، ومتنوعة، وهى:

1 - زي الغجر.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي - عمرو البنا.

2 - حبيت.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي .. توزيع : شرنوبي.

3 - انا هعمل.. كلمات : فلبينو.. الحان : ايهاب عبد الواحد.. توزيع : إسماعيل نصرت.

4 - غربة.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : الوايلي.

5 - على مهلك.. كلمات : مصطفى حدوتة.. الحان : عطار.. توزيع : خوليو.

6 - فين ما تروح.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

7 - بعد الليل.. كلمات : شرنوبي.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

8 – خمسة.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.