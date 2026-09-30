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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد الشرنوبي ضيف إسعاد يونس .. 4 أكتوبر

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
أحمد البهى

يحل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا علي برنامج صاحبة السعادة، من تقديم إسعاد يونس، يوم 4 أكتوبر المقبل.

ويقدم محمد الشرنوبي خلال الحلقة اغاني البومه الجديد، والذي طرحه خلال الفترة الماضية، كما يتحدث عن خسارة وزنه وتغير طبيعة الاغاني التي يقدمها. 

اغاني الالبوم:

يضم ألبوم "بعد الليل" 8 أغنيات مختلفة، ومتنوعة، وهى:

1 - زي الغجر.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي - عمرو البنا.
2 - حبيت.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي .. توزيع : شرنوبي.
3 - انا هعمل.. كلمات : فلبينو.. الحان : ايهاب عبد الواحد.. توزيع : إسماعيل نصرت.
4 - غربة.. كلمات : مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : الوايلي.
5 - على مهلك.. كلمات : مصطفى حدوتة.. الحان : عطار.. توزيع : خوليو.
6 - فين ما تروح.. كلمات :  مصطفى ناصر.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.
7 - بعد الليل.. كلمات : شرنوبي.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.
8 – خمسة.. كلمات : فلبينو.. الحان : شرنوبي.. توزيع : شرنوبي.

الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة إسعاد يونس

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