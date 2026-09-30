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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تخسر 40 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية تقلص خسائرها اليوم مع تراجع مؤشرات السوق الرئيسية
البورصة المصرية تقلص خسائرها اليوم مع تراجع مؤشرات السوق الرئيسية
قسم الاقتصاد

قلصت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار الضغوط البيعية على الأسهم، فيما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.031 تريليون جنيه، بخسائر بلغت نحو 40 مليار جنيه مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية، حيث انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 51,435 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.70% ليصل إلى مستوى 63,793 نقطة.

البورصة المصرية

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 24,024 نقطة، بينما تراجع مؤشر «EGX35-LV» بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 6,171 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 18,167 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 24,253 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 6,160 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «تميز» بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 41,889 نقطة.

ويأتي أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات الأربعاء في ظل تحركات متباينة للأسهم، مع استمرار متابعة المستثمرين لاتجاهات السيولة وحركة الأسهم القيادية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أداء المؤشر الرئيسي ورأس المال السوقي.

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