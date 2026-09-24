قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق
من التليفون | ادفع مصروفات المدرسة أونلاين.. 8 خطوات إلكترونية
للمرة الخامسة..البنك المركزي يثبت الفائدة دون تغيير
أقوى صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء ولمن يكيد لك.. رددها
أول إنزال روبوتي في التاريخ.. كيف نجح الجيش الأوكراني في اختراق الخطوط الروسية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تتراجع جماعيًا.. ورأس المال السوقي يفقد 58.1 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
قسم الاقتصاد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وسط انخفاضات شملت المؤشرات الرئيسية ومؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 58.135 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.238 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.83%، مسجلًا 53776 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.01% ليصل إلى 67157 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 25095 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.92%، مسجلًا 19834 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.7% ليغلق عند 26232 نقطة.

وتأتي تراجعات جلسة اليوم بعد تحركات سلبية طالت مختلف مؤشرات السوق، في ظل اتجاه عام للانخفاض بنهاية التعاملات.

البورصة المصرية تتراجع جماعيًا.. ورأس المال السوقي يفقد 58.1 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وسط انخفاضات شملت المؤشرات الرئيسية ومؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 58.135 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.238 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 53776 نقطة، كما تراجع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.01% مسجلًا 67157 نقطة، وهبط إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.8% إلى 25095 نقطة.
وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هبط إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.92% ليغلق عند 19834 نقطة، بينما تراجع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% مسجلًا 26232 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 إيجي إكس 70 إيجي إكس 30 للعائد الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يكرم الموظف

تفاصيل الاعتداء على ملاحظ سكة حديد بالمنيا.. أصيب دفاعا عن شريط السكه الحديد

رئيس جامعة أسيوط يستقبل فريق Assiut Motorsport بعد إنجازه العالمي

حقق المركز الرابع عالميا.. رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق Assiut Motorsport

جنازة شعبية بالغربية

بالبكاء والدموع.. أهالي منية المبشرين بالغربية يشيعون جثماني الاب ونجله ضحايا حادث تصادم زفتى

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد