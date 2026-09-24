تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وسط انخفاضات شملت المؤشرات الرئيسية ومؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 58.135 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.238 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.83%، مسجلًا 53776 نقطة عند الإغلاق، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.01% ليصل إلى 67157 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 25095 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.92%، مسجلًا 19834 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.7% ليغلق عند 26232 نقطة.

وتأتي تراجعات جلسة اليوم بعد تحركات سلبية طالت مختلف مؤشرات السوق، في ظل اتجاه عام للانخفاض بنهاية التعاملات.

البورصة المصرية تتراجع جماعيًا.. ورأس المال السوقي يفقد 58.1 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وسط انخفاضات شملت المؤشرات الرئيسية ومؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 58.135 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.238 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.83% إلى مستوى 53776 نقطة، كما تراجع إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.01% مسجلًا 67157 نقطة، وهبط إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.8% إلى 25095 نقطة.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هبط إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.92% ليغلق عند 19834 نقطة، بينما تراجع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% مسجلًا 26232 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.