قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عمر مهنا: ارتفاع التداول في البورصة المصرية 50% بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

الغرفة الأمريكية
الغرفة الأمريكية
ولاء عبد الكريم

 

أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تقدير مجتمع الأعمال لحرص وزارة المالية على مواصلة الحوار المفتوح والبناء مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في دعم الثقة وتحسين مناخ الاستثمار.

غرفة التجارة الأمريكية تشيد بتطوير الإدارة الضريبية

وقال مهنا، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية اليوم الإثنين ، إن مجتمع الأعمال يقدر جهود وزارة المالية في تطوير الإدارة الضريبية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين.

وأوضح أن هذه الإجراءات توفر قدرًا أكبر من الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يساعد مجتمع الأعمال على اتخاذ قراراته الاستثمارية في بيئة أكثر وضوحًا.

مليون عقار ضمن الإقرارات الإلكترونية

وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن نتائج الإصلاحات بدأت تظهر بصورة ملموسة، موضحًا أن المكلفين والمواطنين قدموا طواعية إقرارات شملت نحو مليون عقار من خلال النموذج الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية.

وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يمثلان جزءًا مهمًا من تطوير العلاقة بين الدولة والممولين، ورفع معدلات الامتثال داخل المنظومة الضريبية.

التداول في البورصة يرتفع 50%

ولفت مهنا إلى أن التقارير الأخيرة أظهرت ارتفاع حركة التداول في البورصة المصرية بنحو 50% خلال الأسابيع الستة التي أعقبت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية، وفقًا لما أشار إليه خلال كلمته.

وأوضح أن هذه التطورات تعكس أهمية وضوح السياسات والإجراءات بالنسبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يساعد على زيادة معدلات الامتثال، بينما يسهم وضوح السياسات في تعزيز الثقة وتشجيع تدفق الاستثمارات.

مجتمع الأعمال يترقب المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية النقاش حول أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص.

وأشار إلى تطلع أعضاء الغرفة للتعرف على أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح، والخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز مناخ استثماري داعم للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.

مصر حققت تقدمًا في الاستقرار الاقتصادي

وقال مهنا إن آخر مشاركة لوزير المالية أحمد كجوك في لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كانت قبل نحو عام، موضحًا أن مصر واصلت منذ ذلك الوقت التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية بالتوازي مع تنفيذ أجندة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا الاستقرار إلى زيادة في الاستثمارات، ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أن استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا مهمًا في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين، وتطوير السياسات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

الغرفة الأمريكية وزير المالية مجتمع الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد