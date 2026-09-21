الزراعة: حوالي 30 ألف فدان من محاصيل قصب السكر تتجه إلى محلات عصير القصب

أكد مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، حقيقية تراجع المساحة المزروعة من محصول قصب السكر في مصر .



وقال مصطفى عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المساحة المزروعة من قصب السكر ارتفعت وانتجنا هذا العام 675 ألف طن سكر من قصب السكر والمساحة المزروعة من قصب السكر 290 ألف فدان ".

وتابع مصطفى بعد الجواد :" ما يتم توريده لمصانع السكر 200 الف فدان والـ 90 الف فدان يتحركون لإنتاج العسل الأسود واستهلاك محالات عصير القصب والاستهلاك الشخصي ".



وأكمل مصطفى عبد الجواد :" حوالي 30 الف فدان من إنتاج محاصيل قصب السكر تتجه إلى محلات عصير القصب ".

ولفت مصطفى عبد الجواد :" مساحة زراعة قصب السكر بخير ولم تتأثر وترتفع سنويا ".