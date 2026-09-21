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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريب 25 عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة

لزراعة" تدرب 25 خبيرًا عراقيًا
لزراعة" تدرب 25 خبيرًا عراقيًا
شيماء مجدي

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بمركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحده "الفاو"، دورتين تدريبيتين متخصصتين في مجالي المكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، وزراعة الأنسجة المتخصصة في نخيل التمور وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  وبتمويل مشروع «بلد واحد.. منتج واحد ذو أولوية» (OCOP).


ويشارك في الدورتين، 25 خبيرًا ومتدربًا من دولة العراق، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والعلمية في مجال نخيل التمور، والتعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في تشخيص ومكافحة الآفات الحشرية والأمراض التي تصيب النخيل، فضلًا عن التدريب على تقنيات إكثار نخيل التمر باستخدام زراعة الأنسجة، والتغلب على المشكلات الفنية التي تواجه هذا المجال.


وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تعزز مكانتها الرائدة عالميًا في إنتاج التمور، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي قطاع النخيل والتمور اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على هذه المكانة وتطويرها من خلال المشروعات القومية والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة.


وأشار عبد العظيم إلى أهمية التعاون مع منظمة «الفاو» في دعم قطاع النخيل، وتبادل الخبرات والمعارف الزراعية بين دول المنطقة، مؤكدًا حرص مركز البحوث الزراعية على نقل الخبرات المصرية وبناء قدرات الكوادر العربية المتخصصة.
وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية أن البرامج التدريبية المشتركة تمثل أحد محاور تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين مصر والعراق، وتسهم في تطوير منظومة العمل في قطاع النخيل والتمور.


من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن متولي محمد، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بمركز البحوث الزراعية، أن اختيار المعمل لتنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في ضوء خبراته العلمية والبحثية المتراكمة، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال النخيل والتمور.


وأشار إلى أن المعمل يواصل جهوده في دعم وتطوير قطاع النخيل من خلال البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب العمل على تحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية.
من جهتها، أعربت الدكتورة جاكلين بينيت، الممثلة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عن تقديرها للدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في نقل المعارف والخبرات الزراعية وبناء القدرات، مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.


ومن جانبه اعرب الدكتور عبد الباسط عودة ممثل الفاو بالعراق عن تمنياته بنجاح تلك البرامج التدريبية واشاد ايضا بالدور الحيوي لقطاع التمور في  مصر والعراق وبتمويل  فريق مشروع «بلد واحد.. منتج واحد ذو أولوية» من جمهورية الصين الشعبية.


شارك في الدورة التدريبية عدد من قيادات مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والخبراء والمتخصصين في قطاع النخيل والتمور، فضلا عن ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة، حيث أشاد الجانب الصيني بالدور الذي تؤديه مصر في تنفيذ المشروع، والنجاح الذي تحقق خلال مرحلته الأولى، بما يعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية ذات الأولوية.

التنمية الزراعية المستدامة


ويأتي،انعقاد تلك الدورتان في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول الشقيقة، ودعم برامج بناء القدرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

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