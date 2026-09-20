وزارة الزراعة: 4.4 مليون كارت فلاح لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

قال المهندس خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن الزراعة المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن الإنتاج في المشروعات الجديدة يشمل مشروع الدلتا الجديدة والريف المصري وتوشكى وغيرها من المشروعات القومية الضخمة، إلى جانب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والإنتاج الحيواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ازرع أمل" على قناة الحدث اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري، أن كل هذه المشروعات لا تغني عن الفلاح المصري الذي يقوم على أكتافه الأمن الغذائي للشعب المصري، مؤكدًا أن الفلاح يمثل الأولوية الأولى للقيادة السياسية ووزارة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات للفلاح المصري، من بينها كارت الفلاح الذي وصل عدد الكروت الخاصة به إلى 4.4 مليون كارت، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير الخدمات للمزارعين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الحقول لتقليل التكلفة على المزارعين، كما توفر أصنافًا عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة بأسعار مدعومة، إلى جانب تنفيذ حملات قومية لخدمة المزارعين.

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" توفر 329 مجمعًا زراعيًا على مستوى 20 محافظة، بما يوفر للمزارع مكانًا يضم الوحدة البيطرية والخدمات الإرشادية، إلى جانب وجود قاعات إرشادية وشاشات وخدمات مختلفة لخدمة الفلاح المصري.