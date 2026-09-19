أزمة مياه في كلابشة.. الزراعة تتحرك لإصلاح مواتير الري ودعم 750 أسرة في أسوان

تحركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل مع أزمة تعرضت لها منظومة الري في قرية كلابشة بمحافظة أسوان، بعد تعطل عدد من المعدات المسؤولة عن رفع المياه إلى المناطق الزراعية بالقرية.

وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن طبيعة القرية النائية تجعلها تعتمد بشكل أساسي على مواتير ضخمة لرفع المياه، موضحًا أن منظومة الري تضم 4 مواتير، تعرض اثنان منها لأعطال أثرت على انتظام وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القرية تضم نحو 750 أسرة، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت بسرعة التعامل مع المشكلة فور الإبلاغ عنها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.

إصلاح المواسير والمعدات

وأضاف أن الوزارة دفعت بفريق متخصص إلى القرية للعمل على إصلاح المواسير والمعدات المرتبطة بمنظومة المياه، بالتزامن مع إرسال قافلة غذائية لتقديم السلع الأساسية والمساعدات إلى الأهالي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة استمرار الفريق الهندسي في العمل داخل القرية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المواتير بكفاءة، بما يسمح بعودة المياه إلى مساراتها الطبيعية وانتظام أعمال الري.

متابعة الوضع في كلابشة

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة الوضع في كلابشة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تقديم الدعم للأهالي ومراقبة أعمال إصلاح منظومة الري، للحد من تأثير العطل على الأنشطة الزراعية وحياة المواطنين.