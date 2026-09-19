وزير الزراعة: مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إقامة المشروعات القومية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في إقامة المشروعات القومية العملاقة للتنمية الزراعية والشاملة، والتي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال فعاليات المؤتمر السنوي لتنمية العضوية الروتارية (المنطقة 2451)، والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات وأعضاء المنطقة الروتارية.

وقال فاروق إن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، ركزت على التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية الوطنية في مختلف المناطق، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلا عن شمال سيناء وتوشكى والمغرة والريف المصري الجديد.. لافتا إلى محور التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان والمساحات المزروعة من خلال تطبيق أحدث التقنيات الحديثة، وتعظيم الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف أن المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة حققت نجاحات ملموسة في استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية والجودة، وتمتاز بمقاومتها المرتفعة للتغيرات المناخية والظروف البيئية والآفات، وهو ما أسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية والتوسع في اعتماد التقاوي المعتمدة لدى المزارعين.

وفي سياق متصل، سلط فاروق الضوء على ملف الإنتاج الحيواني والداجني.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع أهمية قصوى من خلال تنفيذ برامج تحسين السلالات، وتطوير مراكز جمع الألبان، وتوفير التسهيلات والتمويلات اللازمة للمربين والمنتجين، بالتعاون مع البنوك الوطنية، فضلاً عن تكثيف الحملات القومية لتحصين الماشية والتقصي الوبائي، بالاضافة الى دعم الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسعار بالأسواق المحلية.

وأشاد وزير الزراعة بالدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدني وأندية الروتاري في مصر.. مثمناً مبادراتها التنموية في دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ومؤكداً حرص الوزارة على تعميق الشراكة مع كافة أطراف المجتمع المدني للنهوض بالريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.