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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قادما من الزمالك.. شباب الأهلي الإماراتي يعلن ضم بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
ياسمين تيسير

أعلن نادي شباب الأهلى الإماراتى ضم البرازيلي خوان بيزيرا قادما من الزمالك فى صفقة جاءت بعد التوصل لاتفاق يحقق الطلبات التي حددها مجلس إدارة القلعة البيضاء منذ بدء المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ونشر الحساب الرسمي  لنادى شباب الأهلى الإماراتى عبر منصة " x " بيانا جاء فيه: "تعلن شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع خوان بيزيرا (23 عاماً) قادماً من الزمالك المصري، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة".

تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي 
 

يدفع النادي الإماراتي 5 ملايين دولار للزمالك منها 3 ملايين عند التوقيع ومليونين على قسطين. 
يسدد النادي الإماراتي مليون دولار بنود إضافية تتعلق بمشاركات وأهداف اللاعب البرازيلي بيزيرا وبطولات نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.
يتحمل النادي الإماراتي بدلا من الزمالك  650 ألف دولار نسبة الوكيل من إعادة البيع وما يوازي 115 ألف دولار رسم التنمية للأندية السابقة.
يقوم النادي الإماراتي بسداد نسبة 20% في حالة بيع بيزيرا لأي نادي خلال مدة التعاقد.
 

وحال عودة اللاعب البرازيلي بيزيرا إلى الدوري المصري تكون لنادي الزمالك أولوية الشراء ويخطر النادي الإماراتي الزمالك بالعرض المقدم من الدوري المصري ويرد الزمالك خلال أسبوعين بالشراء أو التنازل عن الأولوية

يرسل الزمالك البطاقة الدولية فور توقيع العقود وإرسال الدفعة الأولى البالغة 3 ملايين دولار.

الاهلي الاماراتي بيزيرا

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