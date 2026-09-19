إسلام جابر: ندمت على الرحيل من الزمالك.. والدوري "ناقص" بدون الإسماعيلي

أكد إسلام جابر لاعب نادي المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، على حزنه الشديد بسبب هبوط الإسماعيلي لدوري المحترفين، مشددًا: الدوري ينقصه تواجد الإسماعيلي ومبارياته وجماهيره والأجواء هناك، الدوري سيكون ممتعًا أكثر بالأندية الجماهيرية، وأعتقد أن هذا الموسم سوف يشهد حدوث مفاجآت كثيرة فيما يخص مسألة الصعود والهبوط.

وتابع "جابر" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري السنة دي شكله صعب، كل الفرق خسرت نقاط عدا بيراميدز، كل الفرق صرفت ودعمت صفوفها بكل قوة، والجميع أصبح يغازل لقب الدوري بخلاف القطبين الأهلي والزمالك.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: كنت أتمنى استكمال مشواري مع نادي الزمالك، ورغم إني حاربت على الرحيل بسبب رغبتي في اللعب أكثر، إلا إني ندمت على رحيلي من ميت عقبة، كنت أتمنى التواجد حتى نهاية مشواري الكروي والاعتزال بالقميص الأبيض، بحب نادي الزمالك جدًا وبحب جماهيره، وبتمنى اختم مشواري بالقميص الأبيض إن شاء الله.

وأنهى إسلام جابر حديثه: وقعت مع بيراميدز وتفاوضت مع الأهلي ولعبت للزمالك، ولو عاد بي الزمن سأختار الزمالك مرة أخرى، لأنني أحب الأبيض وجماهيره، ارتدائي القميص الأبيض كان فترة مهمة في مشواري الكروي، حققت بطولات وإنجازات وتدربت على يد مدربين كبار وزاملت لاعبين كبار، لذلك لست نادمًا على اختيار الزمالك.