الأهلي يدرس إعارة علي محمود في يناير لهذا السبب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء تدرس إعارة علي محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

علي محمود مرشح للرحيل عن الأهلي

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يريان أن علي محمود لا يزال بحاجة إلى اكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة بشكل مستمر، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل المنافسة القوية على حجز مكان في تشكيل الأهلي.

وقال المصدر إن موقف اللاعب تأثر أيضًا بما حدث خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بعد واقعة عدم مصافحته المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق، الأمر الذي تسبب في انفعال المدرب على اللاعب أمام الكاميرات.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لا تستبعد أن يكون رحيل علي محمود في يناير على سبيل الإعارة ضمن صفقة تبادلية، في إطار تحركات النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد أن اسم اللاعب قد يدخل ضمن مفاوضات الأهلي مع عدد من الأندية، من بينها زد والاتحاد السكندري والبنك الأهلي، حال وجود صفقات يرغب الأهلي في إبرامها مع هذه الأندية.

وشدد المصدر على أن موقف علي محمود لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، وأن القرار النهائي بشأن استمراره أو إعارته سيتحدد وفق احتياجات الجهاز الفني والمفاوضات التي سيجريها الأهلي خلال الفترة المقبلة.