والد بيزيرا يوجه رسالة لنجله بعد انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي

وجّه والد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي، رسالة إلى نجله عقب انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي الزمالك.

ونشر والد بيزيرا عبر خاصية «الاستوري» على تطبيق واتساب، رسالة لنجله قال فيها: «أسأل الله أن يمنحك ما تتمناه.. وأن يحقق لك كل ما تخطط له».

وأعلن نادي شباب الأهلي دبي ، رسميًا التعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا قادمًا من نادي الزمالك، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.

وتأتي رسالة والد اللاعب بالتزامن مع انتقال بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي، متمنيًا له التوفيق وتحقيق أهدافه خلال تجربته الجديدة.