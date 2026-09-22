أداء متراجع بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

أ ش أ

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى 4.342 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 203.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 54930.89 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.1% ليبلغ 20460.4 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 0.02 %ليبلغ مستوى 26994.7 نقطة.