شيخ الأزهر يستقبل سفير سلوفاكيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، معالي السفير يوسف هوديتز، سفير سلوفاكيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

نشكر دولة سلوفاكيا لمنصفة تجاه القضية الفلسطينية

وقال فضيلة الإمام الأكبر: «نشكركم على مواقفكم المنصفة تجاه القضية الفلسطينية، وندعو كل الدول إلى التحلي بالشجاعة ونصرة الحق الفلسطيني، ونتطلع إلى أن يتضامن الجميع للسير في طريق إنهاء هذه المأساة التي وقف العالم كله مكتوف الأيدي تجاهها، ولا يعرف ماذا يفعل!».

من جهته، أعرب السفير السلوفاكي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلته من جهود لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، مشيدا بما يضطلع به الأزهر من دور بارز في نشر ثقافة الحوار والتعايش، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.