هيفاء وهبي: دافعين فلوس على حملة سخيفة.. عايزين تشوهوني عشان أكون شبهكم

ردت الفنانة هيفاء وهبي، علي الجدل الذي أثير حول ظهورها الأخير، وذلك من خلال رسالة عبر تطبيق انستجرام.

وسخرت هيفاء وهبي خلال منشورها من محاولات تشويه صورتها.

وقالت هيفاء وهبي : تحبوا تشوهوني لصير شبهكم، ابقوا انتبهوا لأن الحاجب الأيمن طار خلال تأدية وظيفتكم.

وتابعت هيفاء وهبي : المرة الجاية شيلوا الجمال، وسلمولي على اللي دافعين مصاري على الحملة السخيفة.

إطلالة ساحرة:



خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال حضورها عرض دار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند غابانا» لموسم ربيع وصيف 2027، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، حيث ظهرت بإطلالة لافتة عكست الطابع الجريء والأنيق للدار.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي



واختارت هيفاء وهبي لهذه المناسبة إطلالة باللون الأسود من الدانتيل الشفاف، وهي من التصاميم التي قدمتها الدار ضمن مجموعتها الجديدة على منصة العرض.