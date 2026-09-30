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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التنمية الثقافية يستضيف حفل فرقة «كروس أوفر» بقصر الأمير بشتاك

كورس اوفر
كورس اوفر
أحمد البهى

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الجمعة 2 أكتوبر، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة «كروس أوفر» Crossover، في إطار برامج الصندوق التي تتيح تنوعًا فنيًا يواكب توجهات وزارة الثقافة نحو دعم الإبداع وإتاحة الفنون أمام الجمهور، وتشجيع التجارب الموسيقية التي تجمع بين مختلف المدارس والأساليب.

تفاصيل الحفل: 

ويقدم الفريق خلال الحفل برنامجًا متنوعًا يضم مختارات من الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، إلى جانب موسيقى وأغنيات الجاز، وعدد من الأغنيات العربية بتوزيعات موسيقية مبتكرة، في معالجة فنية تقوم على التفاعل بين القوالب الكلاسيكية والجاز والموسيقى الشرقية.

وتضم الفرقة مجموعة من الأصوات، من بينهم مها حافظ، وأحمد الشيمي، ومريم أشرف، إلى جانب عازفة البيانو شيرين نصر وعازف الجيتار حسام محيي، حيث تتنوع المشاركات بين الأداء الكلاسيكي والجاز والأسلوب الشرقي.

وتعكس تجربة «كروس أوفر» مفهومًا موسيقيًا يقوم على الجمع بين عناصر من الموسيقى الكلاسيكية، ومن بينها الأوبرا، وأنماط موسيقية أخرى كالجاز والموسيقى المعاصرة والشعبية، بما يفتح مساحات جديدة لإعادة تقديم الأعمال الموسيقية في صيغ تجمع بين المحافظة على ملامحها الأصلية والبحث عن رؤى أدائية وتوزيعات أكثر معاصرة.

مركز إبداع قصر الأمير بشتاك شارع المعز لدين الله الفاطمي صندوق التنمية الثقافية فرقة «كروس أوفر Crossover

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