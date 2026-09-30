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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينفعش يقول قصدي.. محمد بركات: حسام حسن لازم يعرف إن كل كلمة بتطلع منه ليها حساب

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

انتقد محمد بركات، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، مؤكدًا أن منصبه يفرض عليه التعامل بحذر مع التصريحات الإعلامية، نظرًا لأهمية كل كلمة تصدر عنه.

وقال محمد بركات، في تصريحات تلفزيونية: «مينفعش كابتن حسام يطلع بعد كل تصريح يعمل إثارة جدل يقولك أصل مكنش قصدي، لا مينفعش الكلام ده».

وأضاف: «وأنا عارف الكابتن حسام حسن بصراحة هو طيب جدًا، بس تصريحاته بتكون في أوقات كتير غلط، لازم يعرف إنه المدير الفني للمنتخب ودي حاجة مهمة جدًا وكل كلمة ليها حساب».

وتأتي تصريحات بركات بعد الجدل الذي صاحب عددًا من تصريحات حسام حسن خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يواصل فيه منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

منتخب مصر يكتسح جنوب السودان

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزه الأول في التصفيات أمام جنوب السودان بخماسية نظيفة.

ترتيب المجموعة الثانية

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز مصر على جنوب السودان كالتالي:

1. مصر – 4 نقاط


2. مالاوي – 3 نقاط


3. أنجولا – نقطة واحدة


4. جنوب السودان – دون نقاط

تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة محمد بركات نجم منتخب مصر السابق حسام حسن كأس الأمم الإفريقية 2027

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