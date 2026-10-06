غادة عبد الرازق: أنا دايمًا شايفة الآخرة.. وبدأت علاج نفسي في سن 31

حلت النجمة غادة عبد الرازق ضيفة علي برنامج AB talks، من تقديم أنس بوخش، والمذاع علي عدد من المنصات الإلكترونية.

وكشفت غادة عبدالرازق عن خوضها تجربة علاج الاكتئاب والخوف، موضحة أنها بدأت تناول أدوية للعلاج النفسي في سن 31 عامًا، قبل أن تقرر التوقف عنه منذ عامين.

وأشارت إلى أنها كانت في بعض الأحيان تزيد جرعات الدواء، كما رفضت فكرة السفر إلى الخارج من أجل العلاج أو دخول مصحة.

وروت غادة موقفًا حدث معها أثناء خضوعها لإحدى العمليات، عندما كانت ابنتاها تسألانها عن الأدوية التي تتناولها، وهو ما دفعها، بحسب حديثها، إلى اتخاذ قرار بعدم تناول تلك الأدوية مرة أخرى.

وفي حديث مؤثر، كشفت غادة عبدالرازق عن الشخص الذي تتمنى أن يكون إلى جوارها في لحظاتها الأخيرة، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون ابنتها روتانا بجانبها، تمامًا كما كانت هي إلى جوار والدتها.

وقالت: «أتمنى روتانا بنتي تكون معايا في أنفاسي الأخيرة زي ماكنت مع والدتي، وطيبة روتانا بنتي بتضايقني وببقى عاوزه أقول ليها الدنيا مش طيبة أوي كدة وبضايق من كتر طيبتها وأخلاقها أنا وحاجة ماتزعلش حد لكن بتضايقني لان طيبتها مش مخلياها عرفا تتكيف مع اللي حواليها ومآثر بينها وبين بناتها».

غادة عبدالرازق: أنا دايمًا شايفة الآخرة

وتحدثت الفنانة كذلك عن نظرتها إلى الموت والآخرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالخوف من الموت، وكشفت في الوقت نفسه عن موقف تسبب في إصابتها بعقدة من المقابر.

وأوضحت أنها ذهبت في إحدى المرات إلى المقابر وهي في حالة نفسية سيئة، وجلست هناك تبكي، وبعد أن هدأت بدأت تفكر في احتمالية تعرضها للأذى داخل المقابر، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تتجنب دخولها.

وأضافت: «أنا دايمًا شايفة الآخرة».