قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة عبد الرازق: أنا دايمًا شايفة الآخرة.. وبدأت علاج نفسي في سن 31

غادة عبد الرازق وانس بوخش
غادة عبد الرازق وانس بوخش
أحمد البهى

حلت النجمة غادة عبد الرازق ضيفة علي برنامج AB talks، من تقديم أنس بوخش، والمذاع علي عدد من المنصات الإلكترونية. 

وكشفت غادة عبدالرازق عن خوضها تجربة علاج الاكتئاب والخوف، موضحة أنها بدأت تناول أدوية للعلاج النفسي  في سن 31 عامًا، قبل أن تقرر التوقف عنه منذ عامين.

وأشارت إلى أنها كانت في بعض الأحيان تزيد جرعات الدواء، كما رفضت فكرة السفر إلى الخارج من أجل العلاج أو دخول مصحة.

وروت غادة موقفًا حدث معها أثناء خضوعها لإحدى العمليات، عندما كانت ابنتاها تسألانها عن الأدوية التي تتناولها، وهو ما دفعها، بحسب حديثها، إلى اتخاذ قرار بعدم تناول تلك الأدوية مرة أخرى.

وفي حديث مؤثر، كشفت غادة عبدالرازق عن الشخص الذي تتمنى أن يكون إلى جوارها في لحظاتها الأخيرة، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون ابنتها روتانا بجانبها، تمامًا كما كانت هي إلى جوار والدتها.

وقالت: «أتمنى روتانا بنتي تكون معايا في أنفاسي الأخيرة زي ماكنت مع والدتي، وطيبة روتانا بنتي بتضايقني وببقى عاوزه أقول ليها الدنيا مش طيبة أوي كدة وبضايق من كتر طيبتها وأخلاقها أنا وحاجة ماتزعلش حد لكن بتضايقني لان طيبتها مش مخلياها عرفا تتكيف مع اللي حواليها ومآثر بينها وبين بناتها».

غادة عبدالرازق: أنا دايمًا شايفة الآخرة

وتحدثت الفنانة كذلك عن نظرتها إلى الموت والآخرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالخوف من الموت، وكشفت في الوقت نفسه عن موقف تسبب في إصابتها بعقدة من المقابر.

وأوضحت أنها ذهبت في إحدى المرات إلى المقابر وهي في حالة نفسية سيئة، وجلست هناك تبكي، وبعد أن هدأت بدأت تفكر في احتمالية تعرضها للأذى داخل المقابر، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تتجنب دخولها.

وأضافت: «أنا دايمًا شايفة الآخرة».

غادة عبدالرازق النجمة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق أنس بوخش الإماراتي أنس بوخش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

تنظيم داعش

«داعش» يُعلن مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتــل شرطي قرب «كركوك»

شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت

شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في فيديو يتضمن تجاوزات بحق الثوابت والقيم الدينية

الشرطة الفرنسية

الداخلية الفرنسية: إصابة 43 من أفراد الأمن وتوقيف 488 شخصًا خلال احتجاجات اليوم

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد