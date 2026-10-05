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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المستحيل لا مكان له.. حكيم يحتفي بـ نصر أكتوبر بأغنية «الجيش المصري»

المطرب حكيم
المطرب حكيم
سعيد فراج

احتفل النجم الكبير حكيم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وشارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أغنيته الوطنية «الجيش المصري»، التي طرحها منذ فترة احتفالًا بانتصارات أكتوبر، مستعيدًا من خلالها أجواء العبور والنصر، موجها رسالة تقدير واعتزاز إلى أبطال القوات المسلحة المصرية.

وكتب حكيم عبر صفحته: «في ذكرى نصر أكتوبر المجيد نستعيد يومًا كتب فيه الجيش المصري والشعب المصري معًا واحدة من أعظم صفحات التاريخ، وأثبت فيه المصريون أن المستحيل لا مكان له أمام عزيمتهم».

وأضاف: «تحية تقدير وفخر لرجال قواتنا المسلحة أبطال العبور والنصر، ولكل شهيد ضحى من أجل أن تبقى مصر عزيزة وقوية كل عام ومصر وشعبها وجيشها في عزة وانتصار دائم.. تحيا مصر».

أغنية الجيش المصري لـ حكيم 

تأتي مشاركة حكيم لأغنية «الجيش المصري» بالتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، في رسالة فنية تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بالجيش المصري، وتستعيد واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث.

وتتناول الأغنية مكانة الجيش المصري ودوره في حماية الوطن، كما تبرز العلاقة الراسخة بين الجيش والشعب، وتستحضر مشاهد البطولة والتضحية التي قدمها رجال القوات المسلحة، إلى جانب الإشادة بكل من يشارك في بناء الوطن وحمايته.

وتحمل «الجيش المصري» طابعًا وطنيًا حماسيًا، وتضم عبارات تؤكد معاني التضحية والفداء والوقوف على الجبهة، إلى جانب الإشارة إلى دور الجندي المصري في حماية أبناء وطنه، لتأتي الأغنية في إطار الأعمال الوطنية التي ارتبط بها حكيم خلال مسيرته الفنية.

وتظل ذكرى نصر أكتوبر واحدة من أبرز المناسبات الوطنية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، لما تمثله من رمز للصمود والإرادة والانتصار، وهو ما حرص حكيم على التأكيد عليه من خلال رسالته لجمهوره ومشاركته أغنية «الجيش المصري» في هذه المناسبة.

وتقول أغنية الجيش المصري :راية ونسر.. علمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله، أمن وأمان في كل مكان جرس أذان ذكر وصلاة الله الله الله الله على رجالة مصر الله الله الله الله الله قالها الجيش والشعب معاه .. قالها الجيش والشعب معاه الجيش المصري الجبار ..اللي ماسك بإيديه في النار عاش عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش ... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة الجيش المصري الجبار .. اللي ماسك بإيديه في النار عاش ... عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة بالبيادة وبالباريه .. عاش ... عاش صاحي وسلاحه في ايديه .. عاش ... عاش عاش بيفدي الناس بحياته .. المهم يعيشوا اخواته واللي دور مكن المصانع  .. عاش ... عاش واللي زرع القمح اللي طالع .. عاش ... عاش .

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