نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة الميلادية في الأردن.. 31 ديسمبر

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، يوم 31 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل نجوى كرم، في الأردن عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

ألبوم شو ما صار

ونشرت الفنانة نجوى كرم، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «شو ما صار»، معلنة عن استعدادها لطرحه قريبًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وظهرت نجوى كرم، على بوستر ألبومها الـ23 «شو ما صار» بفستان أحمر طويل وأنيق، ولم تكشف الموعد النهائي المحدد لطرحه.

أحدث ألبومات نجوى كرم

وفي منتصف شهر يونيو 2025، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر.

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر.

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر.

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال من خلال أغنية “وينك حبيبي”.