أفلام «معركة الوعي» تروي بطولات قادة حرب أكتوبر في أمسية سينمائية بالقاهرة

يستضيف مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في السابعة مساء الأربعاء 7 أكتوبر، أمسية سينمائية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تتضمن عرض مجموعة أفلام «معركة الوعي» للمخرج مختار علي، يعقبه لقاء مفتوح مع الجمهور لمناقشة الأفلام ومضامينها.

وتسلط أفلام «معركة الوعي»، من إنتاج المركز القومي للسينما، الضوء على عدد من البطولات والمواقف التي جسدها مجموعة من القادة والجنرالات خلال مشاركتهم في معارك أكتوبر، وما ارتبط بها من تضحيات وبطولات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وتقام الأمسية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، بمقر المركز في 36 شارع شريف بالقاهرة، فيما يتيح اللقاء عقب العرض فرصة للجمهور لمناقشة الأفلام والتجارب التي تناولتها وطرح الأسئلة.

وتأتي الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والسينمائية التي ينظمها المركز القومي للسينما بالتزامن مع المناسبات الوطنية، إلى جانب التعريف بالأعمال التي تتناول وتوثق محطات مهمة من تاريخ مصر.