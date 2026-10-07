نقل الفنانة الأردنية سهير فهد إلى المستشفى.. تفاصيل

تعرضت الفنانة الأردنية سهير فهد لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث تخضع حاليا للعلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت نقابة الفنانين الأردنيين، تعرض سهير فهد لوعكة صحية، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقته بصورة للفنانة من داخل المستشفى أثناء تلقيها العلاج.

من هي سهير فهد؟

تعد سهير فهد واحدة من أبرز الفنانات في الأردن، وبدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث شاركت عام 1978 في كورال أطفال الإذاعة، قبل أن تتدرج في مسيرتها الفنية وتقدم عددا من الأدوار المميزة في الدراما التلفزيونية.

واكتسبت سهير فهد شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي من خلال أدائها الصوتي لشخصية ماجد في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «كابتن ماجد»، لتصبح الشخصية واحدة من أبرز الأعمال التي ارتبط بها اسمها في ذاكرة الجمهور.

وخلال مسيرتها الفنية، شاركت سهير فهد في العديد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والقصص المستوحاة من البيئة العربية، وقدمت خلالها مجموعة من الأدوار التي كشفت عن تنوع قدراتها التمثيلية.

ومن أبرز أعمال سهير فهد التلفزيونية: «طيور بلا أجنحة»، و«شمس الغايب»، و«بقايا رماد»، و«نساء من البادية»، و«صهيل الأصايل»، و«دموع القمر»، و«توأم روحي»، إلى جانب عدد آخر من الأعمال التي أسهمت في ترسيخ حضورها في الدراما الأردنية.

وتمتد مسيرة سهير فهد الفنية لسنوات طويلة، قدمت خلالها أعمالا متنوعة تركت بصمة في الدراما الأردنية، كما ارتبط صوتها بشخصيات كرتونية ظلت حاضرة في ذاكرة أجيال من الجمهور العربي.