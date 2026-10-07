وفاة الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت عن عمر ناهز 102 عاما

رحلت الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت عن عمر ناهز 102 عاما، داخل منزلها في مدينة لوس أنجلوس، لأسباب طبيعية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح بيان صحفي أن إيفا ماري سانت قضت ساعاتها الأخيرة وسط أفراد عائلتها وأحبائها، قبل أن ترحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات هوليوود.

من هي إيفا ماري سانت

تعد إيفا ماري سانت من أبرز الممثلات والمنتجات في تاريخ السينما والتلفزيون الأمريكي، ونجحت على مدار مسيرتها الطويلة في ترك بصمة مميزة على الشاشة، من خلال مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانتها الفنية.

ولدت إيفا ماري سانت في 4 يوليو 1924 بمدينة نيوآرك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وكانت تخطط في بدايتها للعمل في مجال التدريس، قبل أن تتجه إلى دراسة الدراما، وتحصل على درجة التخرج من جامعة بولينج جرين في ولاية أوهايو عام 1946، ثم التحقت باستوديو الممثل HB في نيويورك لدراسة فنون الأداء.

بدأت مشوارها الفني عام 1947 من خلال التلفزيون، وشاركت في عدد من الأعمال والمسلسلات، قبل أن تنتقل إلى السينما وتحصل على أول أدوارها البارزة في فيلم On the Waterfront عام 1954، أمام النجم مارلون براندو، وهو الدور الذي منحها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 1955.

واصلت إيفا ماري سانت حضورها السينمائي من خلال عدد من الأعمال، من بينها A Hatful of Rain وRaintree County، قبل أن يختارها المخرج ألفريد هيتشكوك لبطولة فيلم North by Northwest عام 1959، أمام كاري جرانت وجيمس ماسون، ليصبح الفيلم واحدا من أبرز محطات مسيرتها الفنية.

وبالتوازي مع أعمالها السينمائية، واصلت إيفا ماري سانت حضورها القوي على شاشة التلفزيون، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة، وحصدت عددا من الجوائز والتكريمات، كما اشتهرت بلقب The Helen Hayes of Television.

ومن أبرز أعمالها السينمائية أيضا فيلم Superman Returns عام 2006، وفيلم Winter's Tale عام 2014، لتظل إيفا ماري سانت واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ السينما والتلفزيون الأمريكي.