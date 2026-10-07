قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
زيلينسكي: 11 قتيلاً جراء هجوم روسي واسع استهدف أوكرانيا
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
وزير المالية: أطلقنا جائزة «التميز المؤسسي» لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون للمخلصين فى خدمة الناس
روبيو: إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز
اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت عن عمر ناهز 102 عاما

إيفا ماري سانت
إيفا ماري سانت
أحمد إبراهيم

رحلت الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت عن عمر ناهز 102 عاما، داخل منزلها في مدينة لوس أنجلوس، لأسباب طبيعية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح بيان صحفي أن إيفا ماري سانت قضت ساعاتها الأخيرة وسط أفراد عائلتها وأحبائها، قبل أن ترحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات هوليوود.

من هي إيفا ماري سانت

تعد إيفا ماري سانت من أبرز الممثلات والمنتجات في تاريخ السينما والتلفزيون الأمريكي، ونجحت على مدار مسيرتها الطويلة في ترك بصمة مميزة على الشاشة، من خلال مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانتها الفنية.

ولدت إيفا ماري سانت في 4 يوليو 1924 بمدينة نيوآرك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وكانت تخطط في بدايتها للعمل في مجال التدريس، قبل أن تتجه إلى دراسة الدراما، وتحصل على درجة التخرج من جامعة بولينج جرين في ولاية أوهايو عام 1946، ثم التحقت باستوديو الممثل HB في نيويورك لدراسة فنون الأداء.

بدأت مشوارها الفني عام 1947 من خلال التلفزيون، وشاركت في عدد من الأعمال والمسلسلات، قبل أن تنتقل إلى السينما وتحصل على أول أدوارها البارزة في فيلم On the Waterfront عام 1954، أمام النجم مارلون براندو، وهو الدور الذي منحها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 1955.

واصلت إيفا ماري سانت حضورها السينمائي من خلال عدد من الأعمال، من بينها A Hatful of Rain وRaintree County، قبل أن يختارها المخرج ألفريد هيتشكوك لبطولة فيلم North by Northwest عام 1959، أمام كاري جرانت وجيمس ماسون، ليصبح الفيلم واحدا من أبرز محطات مسيرتها الفنية.

وبالتوازي مع أعمالها السينمائية، واصلت إيفا ماري سانت حضورها القوي على شاشة التلفزيون، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة، وحصدت عددا من الجوائز والتكريمات، كما اشتهرت بلقب The Helen Hayes of Television.

ومن أبرز أعمالها السينمائية أيضا فيلم Superman Returns عام 2006، وفيلم Winter's Tale عام 2014، لتظل إيفا ماري سانت واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ السينما والتلفزيون الأمريكي.

إيفا ماري سانت الممثلة الأمريكية إيفا ماري سانت أعمال إيفا ماري سانت أفلام إيفا ماري سانت وفاة إيفا ماري سانت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر تحتفل بنجاح شريكها: «أنت المؤلف الأقرب إلى قلبي»

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

حلال فيكم الـai.. أحمد إبراهيم يهاجم صناع الموسيقي بسبب تجاهل الموزع

مسلسل اللعبة

معتز التوني يكشف حقيقة تقديم جزء سادس من "اللعبة"

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد