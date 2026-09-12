أيقونة الجيل.. سيمون تستعيد ذكريات نجاح أغانيها مع تريند الثمانينيات

استعادت الفنانة سيمون ذكريات أعمالها الغنائية التي قدمتها خلال فترة الثمانينيات، متحدثة عن أبرز النجاحات التي حققتها أغانيها في تلك الحقبة



ونشرت سيمون عبر حسابها الرسمى بـ«فيس بوك» صورها من الثمانينيات، وعلقت عليها قائلةً: «أواخر التمانينات الحقيقية.. وبداية الأغانى بتاعتى وقتها حققت نجاح كبير الحمد لله وتوالت الأجيال وقالوا سيمون أيقونة الجيل».

وتابعت سيمون: «واشتغلت مع كبار المؤلفين والملحنين والموزعين والمنتجين، وتعاملت مع أجمل وأكبر قامتين وقتها وحتى الآن محمد منير وعمرو دياب».

واختتمت سيمون منشورها قائلةً: «الأجيال تتوالي ويبقى الحقيقيين فقط موجودين مشوار جميل بيكم ومعاكم دائمًا».