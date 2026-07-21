سيمون: هاني شنودة تنبأ بمستقبلي.. وهذه كواليس أول أعمالي معه

عبرت الفنانة سيمون، عن عميق حزنها بخبر وفاة الموسيقار الراحل هاني شنودة، مشيرة إلى أن له دور كبير في مشواري الفني.

خبر وفاة الموسيقار هاني شنودة مفاجأة صادمة

وقالت الفنانة سيمون، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الاثنين، إن خبر وفاة الموسيقار هاني شنودة مفاجأة صادمة، مضيفة أن هذا الرجل تنبأ بأن أكون من النجوم، وكان تلقائي وعظيم للغاية.

وكشفت سيمون عن كواليس رفض هاني شنودة انضمامها لفرقته الموسيقية كعضوة، قائلة: "كنت دائماً أرى نفسي جزءاً من الفرقة، لكنه كان يقول لي: لا.. أنتِ بوب ستا، مشيرة إلى أنه كان يصر على أن تأخذ مساراً منفرداً ومتميزاً يليق بموهبتها، وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً لتصبح واحدة من أيقونات جيلها.

كما تحدثت عن آخر الحفلات التي جمعتهما معاً في "التجمع"، حيث شاركت الغناء مع أوركسترا كبيرة تحت قيادته، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها وتترات مسلسلاتها. وأعربت عن سعادتها البالغة بتلك اللحظات التي شعرت فيها بفخر كبير لوقوفها بجانب أستاذها ومكتشفها الأول.