رئيس جامعة أسيوط يكرم نورالدين زكي بعد تتويجه بذهبية وفضية رفع الأثقال

استقبل الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، الطالب نور الدين محمد محمود زكي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علوم الرياضة وبطل رفع الأثقال، عقب عودته من إيطاليا، بعد تحقيقه إنجازًا رياضيًا مميزًا خلال مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية، وتتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف، والميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر، بوزن 65 كجم، ليحصد ميداليتين لمصر في منافسات البطولة.

وهنأ الدكتور أحمد عبدالمولى، اللاعب نور الدين زكي، على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه خلال المنافسات، وما أظهره من إصرار وعزيمة وروح تنافسية متميزة أهلته للصعود إلى منصة التتويج وحصد ميداليتين في واحدة من البطولات الرياضية المهمة.

وحرص رئيس جامعة أسيوط على تكريم البطل الرياضي، تقديرًا لإنجازه المتميز، حيث منحه شهادة تقدير ودرع الجامعة، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بما يحققه أبناؤها من إنجازات رياضية متميزة، وما يمثلونه من نموذج مشرف للرياضي المصري القادر على المنافسة وتحقيق البطولات على المستوى الدولي.

وأشاد الدكتور عبدالمولى بالجهود المبذولة من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، في إعداد اللاعب ودعمه، وما قدموه من جهود أسهمت في وصوله إلى منصات التتويج وتحقيق هذه النتائج المشرفة.

يأتي إنجاز نور الدين زكي في دورة ألعاب البحر المتوسط امتدادًا لمسيرة رياضية حافلة بالتميز، بعدما سبق له الحصول على المركز الأول في «كأس دول البحر المتوسط» لرفع الأثقال بالقاهرة، والمركز الأول أفريقيًا على مستوى الكبار في البطولة الأفريقية، إلى جانب حصوله على المركز الرابع في دورة ألعاب «التضامن الإسلامي» بالسعودية.

وأعرب الدكتور عبدالمولى عن فخره واعتزازه بما حققه اللاعب، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس ما يمتلكه أبناء جامعة أسيوط من قدرات ومواهب رياضية متميزة، وقادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على مواصلة دعم ورعاية أبنائها الرياضيين، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات، بما يسهم في تعزيز حضور جامعة أسيوط في مختلف المنافسات الرياضية، وترسيخ مكانتها في دعم الرياضة والتميز الرياضي.