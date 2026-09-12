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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى خاطر: بعشق تراب رجل الزعيم عادل إمام.. ومفيش غيره في مسرح مصر

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
سعيد فراج

أكد الفنان مصطفى خاطر، خلال ندوة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن الزعيم عادل إمام كان أيقونة له منذ طفولته. 

وتابع مصطفى خاطر: «الزعيم عادل إمام حالة خاصة بالنسبالي وهو أيقونة وأنا بعشق تراب رجليه». 

وأكد مصطفى خاطر، أنه لا توجد أي غيرة فنية بين أعضاء فريق مسرح مصر في السابق كما تردد على السوشيال ميديا، وقال: «نجاح أي حد من الفرقة من نجاحي».

افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تكريم عدد كبير من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من أعمالهم.  

وخلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين والفنان شيكو والفنان حمادة هلال والفنان مصطفى خاطر والفنانة شيري عادل. 

ووصل مهرجان الغردقة لسينما الشباب، لحضور الفعاليات كلا من النجوم: بيومي فؤاد، إلهام شاهين، نسرين طافش، شيري عادل، منال سلامة، نهلة سلامة، ميرنا وليد، مصطفى خاطر، شيكو، أحمد فتحي، إيهاب فهمي، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، المنتج محمد العدل.

وانطلق أمس الخميس بقصر ثقافة الغردقة الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشباب بحضور الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والعديد من النجوم والسينمائىين العرب والأجانب .

حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان يتضمن تحية لروح الموسيقار هاني شنودة عبارة عن فقرة موسيقية لاشهر الأفلام التي وضع لها الموسيقى التصويرية مثل المشبوه وعصابة حمادة وتوتو  وشمس الزناتي ولا عزاء للسيدات والمولد والحريف. 

وتكريمات للنجوم شيكو وحمادة هلال ومصطفي خاطر وشيري عادل .

واستعراض للمسابقات ولجان التحكيم وكلمات للمحافظ وللسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان .

والكاتب الصحفي قدري الحجار والخبير السياحي إسلام ابو النصر رئيس شرف المهرجان والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر. 

ويعرض في ختامه الفيلم الروائي القصير أحياء أم أموات بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري وتأليف وإخراج أدهم حال

من جانبه أكد إسلام ابوالنصر رئيس شرف المهرجان أن السياحة والفن َوجهان لعملة واحدة كلاهما يعتمد على الإبداع 

وقال إن الدورة الرابعة للمهرجان تشهد نقلة جديدة 

سواء في الفعاليات أو في البرنامج السياحي للضيوف العرب والأجانب من صناع السينما، موضحا أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب أصبح واحدا من أبرز الفعاليات التي تنتظرها الغردقة سنويا 

حفل الإفتتاح قدمه تامر شلتوت الذي أكد على إعتزازه  بتقديم إفتتاح المهرجان للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلي أن الفن لا ينفصل عن التجربة، وأن الممثل لا يمكنه إقناع الجمهور بما لم يعشه أو يقترب منه. وبين الإعلام والتمثيل، ظلّ يبحث عن شكلٍ يعبّر عنه، إلى أن وجد نفسه في مساحة تجمع بين الاثنين، دون أن يذوب في أيٍّ منهما.

ويرى "شلتوت " أن الفن والإعلام  يعتمدان  على التواصل مع الناس، لكن كل واحد له طريقته، وأنه يحاول أن يستفيد من الاثنين دون أن يخلط بينهما.

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