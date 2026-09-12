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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزة لبيب تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر.. خاص

ليلى طاهر
ليلى طاهر
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة عزة لبيب تطورات الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر التى ابتعدت عن الفن منذ فترة. 

وقالت عزة لبيب فى تصريح خاص لصدى البلد: أن الفنانة ليلى طاهر بحالة صحية جيدة وانها تعيش حالة من السلام النفسي مع أسرتها. 

وأضافت عزة لبيب: ليلى طاهر تمارس حياتها بشكل طبيعي مع عائلتها حيث تخرج مع أسرتها وتتسامر معهم ولا تعاني من أى أزمات صحية. 

عزة لبيب تكشف اهتمامها بمسرح الأطفال 

من ناحية أخرى قالت الفنانة عزة لبيب إن الاهتمام بمسرح الأطفال ودعم المواهب الصغيرة من الأمور المهمة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في ورش فنية مخصصة للأطفال.

وأوضحت عزة لبيب، أن تجربة تقديم الورش للأطفال كانت مختلفة ومميزة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن الأطفال شعروا بالسعادة والاهتمام بمجرد وصول الفنانين إليهم وتخصيص ورش تناسب أعمارهم.

وأضافت أن إقامة ورش فنية للأطفال تساعدهم على اكتشاف قدراتهم والتعبير عن أنفسهم، مؤكدة ضرورة منحهم مساحة أكبر داخل الحركة المسرحية.

وكشفت عزة لبيب عن أمنية تتمنى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، قائلة إنها تتمنى أن يكون هناك مهرجان مسرحي مخصص للأطفال، يمنحهم فرصة أكبر للمشاركة والتعلم وخوض تجارب فنية مختلفة.

عزة لبيب تكشف عن أعمالها القادمة 

وكشفت عزة لبيب عن استعدادها لخوض تجربة الإخراج المسرحي، موضحة أنها تقرأ حاليًا أكثر من نص لاختيار العمل المناسب وأنه قد يكون مونودراما أو ديودراما.

وعن الدراما، أوضحت أن لديها مشروعًا لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي حتى الآن، لذلك تفضل عدم الكشف عن تفاصيله، متمنية أن تكتمل خطواته خلال الفترة المقبلة. 

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