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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ويلكم تو بلدي».. انطلاقة جديدة للمسرح وأول فريق من الأطفال بمكتبة مصر العامة

فريق مكتبة مصر العامة المسرحي
فريق مكتبة مصر العامة المسرحي
جمال عاشور

دشنت مكتبة مصر العامة فريقها المسرحي للأطفال، من خلال تقديم العرض المسرحي «ويلكم تو بلدي»، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام موسم أنشطة مكتبة مصر العامة لعام 2026، في خطوة جديدة لاكتشاف المواهب وتنمية الإبداع لدى الأطفال، وتأسيس تجربة مسرحية مستدامة تتيح للأطفال الموهوبين بالمكتبة التدريب والممارسة والمشاركة في العروض والمسابقات المختلفة.
 

وجاء العرض المسرحي «ويلكم تو بلدي» ليقدم رسالة فنية ووطنية، من خلال تناول أهمية الفن وعلاقته بالوطن وترابه، في تجربة جمعت بين الأداء المسرحي والرسالة الثقافية والوطنية، وقدمت الأطفال في أول ظهور رسمي لهم كفريق مسرحي تابع لمكتبة مصر العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المكتبة نحو دعم المواهب الفنية وإتاحة مساحات حقيقية للأطفال للتعبير عن قدراتهم، وانطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة بالفنون والإبداع، وما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجهات ورؤى تستهدف دعم الفنون والإبداع وترسيخ دورهما في بناء الإنسان، في إطار برامج «دولة الفنون والإبداع».

وتعود فكرة تأسيس الفريق المسرحي إلى مجموعة من المتخصصين في مجال المسرح، الذين ارتبطوا بمكتبة مصر العامة خلال السنوات الماضية، حيث كانوا من طلاب الكليات الفنية الذين اختاروا المكتبة لتنفيذ مشروعات تخرجهم وتقديم أعمالهم بها، ومع ما نشأ بينهم وبين المكتبة من ارتباط وتقدير لدورها الثقافي، جاءت رغبتهم بعد التخرج في رد الجميل للمكان الذي احتضن تجاربهم الأولى، من خلال تأسيس فريق مسرحي للأطفال من رواد المكتبة وتدريبهم وفق أسس وقواعد التدريب المسرحي المتخصصة.

ويضم الفريق مدربين متخصصين في مجال المسرح، عملوا على تدريب الأطفال وإعدادهم فنيًا ومسرحيًا، وتنمية مهارات الأداء والحضور والتعبير والعمل الجماعي، بما يضع الفريق على أساس تدريبي وفني يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تدشين الفريق في إطار اهتمام السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، بضرورة وجود فريق مسرحي يمثل المكتبة، باعتبار أن المكتبة تزخر بالعديد من المواهب التي تحتاج إلى اكتشافها واحتضانها وتوفير المساحة المناسبة أمامها للتعبير عن قدراتها وتطويرها.

وحرصت إدارة المكتبة على أن تكون بداية الفريق من خلال عمل مسرحي يُقدم أمام جمهور المكتبة ضمن فعاليات ختام موسم أنشطة 2026، لتكون هذه المشاركة بمثابة الإعلان الرسمي عن انطلاق الفريق، وليس مجرد عرض منفرد، تمهيدًا لاستمرار نشاطه خلال الفترة المقبلة وتقديم المزيد من الأعمال المسرحية.

وشهد عرض «ويلكم تو بلدي» إشادة واسعة من الحضور، الذين أثنوا على مستوى الأطفال وأدائهم المسرحي، وعلى الفكرة والرسالة التي حملها العرض، مؤكدين أن ظهور فريق مسرحي للأطفال من داخل مكتبة مصر العامة يمثل إضافة مهمة للأنشطة الفنية التي تقدمها المكتبة، وفرصة حقيقية لاكتشاف وتنمية المواهب في سن مبكرة.

ومن المقرر إعادة تقديم العرض المسرحي «ويلكم تو بلدي» خلال الفترة المقبلة أكثر من مرة داخل مكتبة مصر العامة، مع إمكانية تقديمه في عدد من فروع المكتبة، إلى جانب الإعداد لعروض مسرحية جديدة يقدمها الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تستهدف المكتبة خلال المرحلة القادمة التوسع في نشاط الفريق وزيادة عدد أعضائه، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الأطفال أصحاب المواهب للانضمام إليه، إلى جانب إعداد الفريق للمشاركة في الفعاليات والمسابقات والعروض المسرحية المختلفة داخل المكتبة وخارجها، بما يفتح أمام أعضائه آفاقًا أوسع للتنافس واكتساب الخبرات والاحتكاك بالتجارب المسرحية المتنوعة.

ويؤكد تدشين فريق مسرح مكتبة مصر العامة أن دور المكتبة لا يتوقف عند تقديم المعرفة والقراءة والأنشطة الثقافية، وإنما يمتد إلى اكتشاف المواهب ورعايتها، وتحويل الموهبة إلى ممارسة وتجربة حقيقية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الإبداعية والفنية، ويعزز من دور المكتبة كحاضنة للثقافة والفنون والإبداع.

مكتبة مصر العامة ويلكم تو بلدي اكتشاف المواه تجربة مسرحية المسابقات المختلفة

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