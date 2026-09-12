خلافات الجيرة تنتهى لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بالإسماعيلية.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى، تم إبلاغ قسم شرطة ثان الإسماعيلية من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: 4 أشخاص، اثنان منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثان: عاطلين، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





