القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصان والزعم بكونهما من تجار المواد المخدرة بالشرقية .





وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 6 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (تاجر فواكه– مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وطرف ثان: (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) لخلافات بينهما بسبب المزاح، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وعدم قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .